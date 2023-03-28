Субсидии по новым правилам: Кому положена скидка на ЖКУ от государства Многие россияне до сих пор не пользуются своими законными правами сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг за счёт госпомощи, но сделать это стало ещё проще. 27 марта, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва"

Правительство утвердило новый порядок предоставления субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг (ЖКУ). Изменения коснулись прежде всего порядка и возможных объёмов предоставляемой помощи.

Кому положена субсидия

По закону тем, кто тратит на ЖКУ слишком много денег, положена материальная помощь от государства. Жилец вносит сумму, указанную в платёжке, а после этого в течение месяца происходит частичный или полный возврат этого платежа. Условия, при которых может быть назначена субсидия, в каждом регионе России разные.

В некоторых субъектах считается, что семья может претендовать на субсидию, если тратит на ЖКУ более 22% своего дохода, но, например, в Москве субсидия положена, если сумма в платёжке превышает 10% от семейного дохода, в Санкт-Петербурге — если больше 14%, в Кемерове — свыше 17% и т.д.

Предоставление субсидии — это помощь, но не обязанность государства, поэтому выплата назначается при наличии обращения заинтересованного лица. Право на субсидии имеют не только владельцы жилья, но и те, кто его официально арендует.

Согласно новому порядку доход семьи для предоставления субсидии будет определяться за 6 календарных месяцев до того месяца, в котором было подано обращение.

Как получить субсидию

Работа МФЦ. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Владимир Новиков

Существует три способа: обратиться с заявлением в органы соцзащиты лично; подать пакет документов через МФЦ; подать заявление на портале Госуслуг. Срок рассмотрения заявления составит 10 дней.

Обращаться за субсидией можно в любом месяце года, но лучше это сделать в отопительный сезон, так как в это время стоимость ЖКУ выше. Решение о размере выплаты выносят на основании стоимости коммунальных услуг за последние полгода плюс один месяц к моменту обращения, соответственно, если расходы выше, то и их компенсация тоже.

Оформить субсидию можно даже при наличии долга за коммунальные и жилищные услуги, но только если нет судебного решения о взыскании долга за неуплату коммуналки. При наличии судебного разбирательства, оконченного соглашением с управляющей компанией о рассрочке долга, за субсидией обращаться можно. Самостоятельно доказывать отсутствие задолженности не нужно .

Когда субсидию могут прекратить

Субсидии назначаются на полгода, и если по истечении указанного периода не подать новое заявление, то выплата прекращается. Также субсидии не продлят, если у их получателя вырос доход и он перестал соответствовать требованиям, которые необходимо выполнять для получения госпомощи в оплате ЖКУ. Само собой, узнаётся это достаточно просто через автоматический мониторинг отчислений, которые делает работодатель.

Раньше действовало правило, согласно которому в случае непогашенной задолженности за ЖКУ выплата могла быть прекращена досрочно по решению уполномоченного органа, но правительственное постановление этот порядок изменило: теперь выплата может быть прекращена только если есть вступившее в силу решение суда либо если получатель субсидии в течение двух месяцев нарушает условие соглашения о погашении задолженности за ЖКУ (то есть субсидия расходуется не по назначению).

Ограничения по нормам потребления

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В правительственном документе указано, что теперь при установлении стандарта расходов для граждан, претендующих на субсидии, регионы могут применять дифференцированный подход. Это означает, что региональные власти могут устанавливать как общий норматив, так и специальный, например для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов и т.д.). Кроме того, теоретически, могут быть установлены отдельные нормы субсидирования и для разного вида ресурсов (воды, электричества и т.д.), которые покрываются субсидией, а если будет перерасход, то — нет.

— Ограничивать в потреблении ресурсов никто никого не собирается, тем более получателей субсидий, — поясняет член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Однако в ряде регионов действует такое понятие как "социальная норма" — это некоторый объём ресурсов, который уже предоставляется по сниженной цене. Теперь если регион ввёл социальную норму, то он имеет право не субсидировать потребление свыше этих нормативов.

Кроме того, парламентарий указал, что теперь все социальные нормы рассчитываются с учётом рекомендаций Минстроя, а это значит, что применяются стандарты, предусматривающие достаточные объёмы ресурсов на каждого человека, поэтому большинство получателей субсидий вполне укладываются во все расчётные нормативы.

Многофункциональный центр "Мои документы". Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин Обращались ли вы за субсидией на оплату ЖКУ? 0 Нет, мне о такой возможности было неизвестно. Нет, мой доход позволяет обходиться без субсидий. Да, но теперь мой доход вырос, и выплаты прекратились.

Авторы Максим Греков