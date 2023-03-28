Океан тайн: Загадочный сигнал "Вояджера" со спутника Урана Таинственная аномалия возле газового гиганта наводит на удивительные соображения по поводу возможных мест поиска инопланетной жизни. 27 марта, 23:40 Обложка © Wikimedia / Don Davis

Спутники Урана

Этот снимок был сделан в 1986 году с борта зонда "Вояджер-2". С тех пор больше ни один космический аппарат не пролетал систему Урана. На фото один из крупнейших спутников седьмой планеты Солнечной системы — Ариэль. Всего их у Урана на сегодняшний день насчитали 27.

Спутник Урана Ариэль, снимок с борта космического зонда "Вояджер-2", сделанный в 1986 году. Фото © wikimedia.org

Ариэль по размерам втрое меньше нашей Луны — 1100 с небольшим километров в диаметре. Спутник расположен к своей планете вдвое ближе, чем Луна к Земле, — в 190 тысячах километров. Он огибает Уран всего за два с половиной земных дня, и ровно столько же занимает один его оборот вокруг своей оси. Поэтому, как и Луна, он вечно повёрнут к планете одной стороной. Значит, на той стороне его поверхности, которая обращена к Урану, огромный голубой шар никогда не скрывается за горизонтом. Кстати, у Урана, да и вообще у всех газовых планет Солнечной системы, тоже есть кольца.

А вот другая очень интересная маленькая луна Урана — Миранда. Она ещё ближе к планете — в 130 тысячах километров. И она очень маленькая — полсотни километров в диаметре. На её поверхности не может не привлекать внимание забавная "галочка". По мнению планетологов, это может быть результатом деформации небесного тела под действием мощной гравитации газового гиганта. И белеет галочка не чем иным, как самым настоящим льдом. Именно водяным льдом.

Спутник Урана Миранда, снимок с борта космического зонда "Вояджер-2", сделанный в 1986 году. Фото © NASA

Вообще, по всем признакам и на Миранде, и на Ариэле под тёмным слоем пыли скрывается толстая ледяная корка. Об этом говорят данные измерения плотности этих "планеток": она вроде и больше, чем у воды, но слишком мала для полностью каменного тела. Поэтому вывод такой: в обоих случаях это, должно быть, каменное ядро с внушительной ледяной оболочкой. Именно этим и примечательны два мирка. Но, как теперь выясняется, список удивительных фактов о них этим далеко не исчерпывается. И самого удивительного мы, может быть, ещё не знаем.

Время спутников

Дело в том, что "Вояджер-2" собрал просто огромное количество уникальной информации об Уране. И в том числе он, например, сообщил, что собой представляет его магнитосфера. По данным зонда, на "солнечной" стороне она простирается на 23 радиуса планеты — значит, на 580 с лишним тысяч километров. А с другой стороны магнитосферный хвост тянется и вовсе на миллионы километров. Так вот, исходя из этого, становится очевидно, что и Миранда, и Ариэль находятся глубоко внутри этого антирадиационного щита Урана, который не пропускает к планете несущиеся от Солнца заряженные частицы.

Поэтому, когда в таких глубинах магнитосферы обнаруживаешь целое скопление этих самых заряженных частиц, да ещё и в одном определённом месте, это, конечно, выглядит очень странно. "Вояджер" об этом подозрительном явлении сообщил ещё тогда, в 1986 году. И уточнил, что невесть откуда взявшиеся электроны сконцентрированы именно между орбитами Миранды и Ариэля. И именно на уровне экватора Урана — а оба эти спутника как раз вращаются аккурат вокруг его экватора.

До сих пор было принято считать, что в магнитосфере газового гиганта случилась некая суббуря, "Вояджер" зафиксировал её последствия. А в новом исследовании утверждается, что непохоже это на суббурю: электроны ведут себя как-то совсем не так. Учёные говорят примерно следующее: учитывая, под каким углом "Вояджер" в тот момент пролетал, он мог эти частицы зафиксировать только при одном обстоятельстве — если их породил какой-то постоянный источник, а не временное явление. Будь это некая "разовая акция", магнитосфера Урана всё это развеяла бы очень быстро, за считаные часы. И притом там не только электроны имеются, но и положительные ионы водорода, то есть атомы водорода, из которых космическая радиация выбила электрон. От этого картина складывается ещё более любопытная.

Поэтому выдвигается такая смелая версия: либо с Ариэля, либо с Миранды периодически вырывается водяной шлейф. Частицы из этого шлейфа в космосе теряют первоначальную структуру и в таком виде накапливаются. Спрашивается: как на далёких холодных мирках могут бить такие фонтаны? По мнению учёных, точно так же, как, скажем, на спутнике Сатурна Энцеладе. Он, как известно, тоже весь обледенелый. И на его поверхности аппарат "Кассини" собственными "глазами" видел самые настоящие гейзеры. А о чём это говорит? О том, что подо льдом прячется океан. Что Энцелад не насквозь промёрзлый, внутри достаточно тепло. Откуда тепло? По основной версии, по мере вращения вокруг Сатурна притяжение планеты как бы "разминает" и тем самым разогревает небольшой спутник изнутри. Соответственно, по той же схеме мог бы существовать подлёдный океан Ариэля или Миранды.

Значит, список будущих самых захватывающих космических миссий пополняется. Теперь становится ясно, что хорошо бы когда-нибудь пробурить или протопить лёд Ариэля и Миранды, спустить зонд в воду и посмотреть, что или кто там плавает. На первый взгляд кажется, что надежда найти подходящие для жизни условия погибает по мере удаления от Солнца. Но на самом деле, как рассказывал Лайфу американский учёный, даже у Плутона, по современным данным, есть подлёдный океан, и, если бы туда можно было запустить бактерии нашего Северного Ледовитого, они бы там абсолютно комфортно себя чувствовали.

Авторы Адель Романенкова