Бразильская аномалия: Почему космические корабли выходят из строя над Южной Америкой Каждый раз, когда Международная космическая станция пролетает над этим континентом, у космонавтов и астронавтов начинаются "вспышки" в глазах. 28 марта, 23:40 Южно-Атлантическая магнитная аномалия. Обложка © Youtube / Insider Tech

Когда в 2012 году самый первый построенный SpaceX корабль Dragon впервые прибыл и пристыковался к МКС, то потом в отчёте об этой миссии в числе прочего был любопытный факт: во время пролёта станции (соответственно, вместе с прикреплённым к ней кораблём) над Атлантикой и Южной Америкой на "Дрэгоне" случился некий временный сбой в системе удалённого управления, то есть бортовое оборудование барахлило. Позже его перезапустили, и всё снова стало в порядке.

И мировую космонавтику это абсолютно не удивило. На огромных экранах в Центрах управления полётами и в Королёве, и в Хьюстоне этот регион над Землёй всегда выделен. Сколько летают над этой частью Земли космические станции, столько космонавты и астронавты на борту подмечают, что именно там у них несколько чаще мелькают "вспышки" в глазах. А эти "вспышки" — не что иное, как заряженные частицы из космоса, которые постоянно проходят сквозь человека на 400-километрой высоте. Словом, радиация.

Ещё в конце 90-х прибор на борту шаттла "Колумбия" измерил уровень радиации в космосе на высоте около 300 километров. Оказалось, что над югом Атлантики и Бразилией он повышается без малого вдвое — 413 микрозивертов против 264. Есть данные, что в этой области океана и на немалой части территории Южной Америки даже на уровне моря магнитное поле такое же слабое, как в любом другом месте на высоте нескольких сотен, а то и целой тысячи километров. То есть как в ионосфере, в самых высоких и разреженных слоях нашей атмосферы. Так что спутниковые операторы давно приучились частично выключать свои аппараты на время их следования над этими краями.

И всё это симптомы одного и того же удивительного явления под названием "Южно-Атлантическая магнитная аномалия". Иногда её разделяют на Бразильскую и Кейптаунскую, но пока что эта область представляет собой единое целое. Хотя, по последним данным, она сейчас расширяется, медленно движется к северо-западу и при этом понемногу разделяется надвое.

Это некий загадочный провал, пробоина в магнитосфере Земли. Как известно, именно магнитное поле планеты сдерживает и не пропускает к нам солнечное и галактическое смертоносное излучение. В общей сложности это "слабое место" в магнитном щите простирается на почти восемь миллионов квадратных километров.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия. Фото © Wikipedia

Учёные полагают, что конкретно эта аномалия появилась примерно в начале XIX века. Впрочем, не исключено, что это плавное продолжение такой же проблемы над Индийским океаном, а она возникла ещё в VI столетии. И вообще, анализ древних горных пород показывает, что такая ситуация с магнитным полем Земли имеет цикличный характер, то есть эти колебания периодически возникают вот уже как минимум многие миллионы лет. Есть даже на этом основании прогнозы насчёт того, сколько нам ещё наблюдать радиацию над югом Атлантики: примерно несколько сотен лет.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия. Видео NASA

Причины аномалии — тема многочисленных исследований и научных споров. Одна из основных версий — неравномерное распределение вещества в недрах Земли. Геологи установили, что в нижней части мантии есть некие обширные области несколько более плотной породы. И как раз одна из таких областей находится примерно под африканским континентом на глубине около 2900 километров, её назвали Большой африканской провинцией.

Так вот, учёные подозревают, что это внушительное плотное скопление в мантии немного уходит вглубь внешнего ядра Земли. Напомним, внешнее ядро — это его "верхний", окружающий, жидкий слой. В нём постоянно перемешивается расплавленное железо, идёт мощный электрический ток, отсюда и магнитное поле планеты. Соответственно, погружение в него какого-то более твёрдого куска мешает этому процессу. Так мы и получаем заметно более слабое магнитное поле примерно над этой частью мира. А за счёт того, что Земля вращается вместе со всем содержимым, мы наблюдаем последствия не только над Африкой, но и над Южной Америкой.

Стоит упомянуть и то, что в целом в последние столетия магнитное поле Земли ослабевает и это наводит на соображения по поводу возможной революции магнитных полюсов. Учёные видят по древним породам, что они не раз менялись местами, и не сомневаются, что однажды это случится снова. Исследователи размышляют, может ли с этим быть как-то связана Южно-Американская аномалия, не является ли она предвестником магнитного переворота. Кстати, когда он случится, названия магнитных полюсов будут наконец совпадать с названиями географических: сейчас у нас в Арктике находится Южный магнитный полюс, а в Антарктиде — Северный.

Авторы Адель Романенкова