Крути педали!: Какие правила нужно знать велосипедисту, прежде чем выехать на дорогу в 2023 году Пренебрежение некоторыми из этих правил чревато в лучшем случае штрафом, в худшем — серьёзной аварией и длительным лечением. 1 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Андрей Махонин

В 2023 году некоторые изменения в правилах дорожного движения коснулись и велосипедистов, но в целом суть осталась та же. Даже если велосипедист считает себя опытным, ему не помешает повторить некоторые ПДД.

Кто такой велосипедист

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В правилах дорожного движения всё прописано чётко: водитель велосипеда — это точно не пешеход, ведь он находится либо на проезжей части, либо на тротуаре. Однако человек, ведущий велосипед "под уздцы", — стопроцентный пешеход, поскольку он не управляет транспортом, хотя и находится рядом с ним.

Велосипедист как участник дорожного движения может переходить из одного режима в другой. А значит, при необходимости водитель велосипеда может слезть со своего "стального коня" и далее действовать в режиме пешехода. К примеру, переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В марте 2023-го вступило в силу постановление, согласно которому статус велосипедиста стал более чётким.

Правила-2023: средства индивидуальной мобильности

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С 1 марта 2023 года все велосипеды должны иметь обязательный признак — педали или рукоятки (как у велосипедов с ручным приводом).

Согласно новым правилам, к велосипедам не относятся: самокаты, скейтборды, роликовые коньки и т.д. Электросамокаты, гироскутеры, электроскейтборды и другие аналогичные транспортные средства теперь относятся к "средствам индивидуальной мобильности" (СИМ). Для них другие правила, и это предмет отдельного разговора.

Правила дорожного движения для велосипедистов

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При поверхностном взгляде на ПДД может показаться, что владельцу велосипеда достаточно изучить раздел правил 24 "Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов". Но нет. В правила придётся вникать гораздо глубже. По некоторым параметрам велосипедисты приравнены к мотоциклистам — с 1 марта 2023 года велосипедист, который едет вне населённого пункта в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости, обязан иметь при себе предметы со световозвращателями. Это требование относится не только к движению по проезжей части, но и в любых других разрешённых местах.

Обязанности велосипедиста: техническое состояние велосипеда

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Водитель транспортного средства, а значит, и велосипедист, согласно пункту 2.3.1. ПДД, обязан держать велосипед в исправном состоянии.

Запрещено выезжать на дорогу со сломанными тормозами и неисправным рулевым управлением. Велосипедист не должен выезжать на трассу в тёмное время суток или при плохой погоде, если "стальной конь" не оснащён фарами и задними габаритными огнями.

Экстремалы, которые намеренно уменьшают вес велосипеда за счёт удаления важных элементов конструкции, понесут административную ответственность. То, что они подвергают риску себя и других участников движения, — само собой разумеющееся. Если есть сомнения — перед поездкой лучше поизучать билеты ПДД из актуальной версии 2023 года. Почти все тонкости и принятые нормы там учтены.

Что запрещено делать велосипедисту по ПДД

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Ездить "без рук" нельзя, нужно держаться за руль хотя бы одной конечностью.

Также нельзя поворачивать налево на дорогах с трамвайным движением и там, где больше одной полосы, за исключением велосипедных зон. Это значит, что в городе нельзя поворачивать налево практически на всех крупных улицах. Велосипедисту не запрещено пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, но только в положении рядом с велосипедом. Велосипедист не обязан надевать шлем, но тем не менее этот пункт относится к рекомендациям. В некоторых случаях шлем может спасти жизнь.

Можно ли ездить на велосипеде пьяным

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Некоторые гонщики тешат себя иллюзией, что велик — не автомобиль, а значит, с хмельного велосипедиста спроса нет. Это не так. Пункт 2.7 ПДД "запрещает управлять велосипедом лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также передавать управление лицам, находящимся в состоянии опьянения".

Даже если друг или родственник во время застолья попросил сгонять за пивком на велосипеде в соседний киоск, ему следует отказать.

Штрафы для велосипедистов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Почти любое нарушение ПДД велосипедистом наказывается штрафом в размере 800 рублей. За пьяную езду — штраф 1–1,5 тысячи рублей. Если велосипедист мешает другим участникам движения, он должен быть готов выплатить одну тысячу рублей. Согласно пункту 14.1 ПДД, велосипедист обязан уступать пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть.

За причинение вреда другому участнику движения велосипедист, согласно п. 1 ст. 12.30 КоАП, заплатит 1–1,5 тысячи рублей.

Правила дорожного движения: сигналы велосипедиста на дороге

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Согласно пункту 8.1., перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы "световыми указателями поворота". На велосипедах нет световых указателей поворота, сигналы подают рукой (впрочем, и автомобилисты в случае неисправности световых указателей используют руки).

Если во время движения вытянуть в сторону левую руку, это будет эквивалентно сигналу левого поворота. Вытянутая правая рука — сигнал правого поворота.

Сигналы поворота подаются заранее, до начала поворота. Вернуть руку на руль лучше перед самым началом поворота. Если отсутствует практика в этом вопросе, лучше потренироваться в безопасном месте.

Где можно ездить на велосипеде

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Движению велосипедистов посвящены шесть пунктов раздела 24 ПДД (24.1–24.6). Велосипедист старше 14 лет может ездить (в порядке убывания):

велосипедная дорожка;

велопешеходная дорожка;

полоса для велосипедистов;

правый край проезжей части;

обочина;

тротуар или пешеходная дорожка.

Каждый последующий пункт в данном списке подразумевает, что предыдущие варианты отсутствуют. То есть по обочине можно ехать, если нет велосипедной дорожки или нет возможности ехать по правому краю проезжей части.

Но есть исключения. По проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза превышает один метр. Ещё это разрешено, если движение осуществляется в колоннах. Взрослому можно ехать по тротуару / пешеходной дорожке, если он сопровождает велосипедиста младше 14 лет или перевозит ребёнка в возрасте до 7 лет.

Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Правила-2023: ПДД для велосипедиста

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По состоянию на 2023-й велосипедисты могут передвигаться по тротуарам и обочинам, но они должны следовать ряду требований.

Если водитель велосипеда создаёт помехи для других участников движения, он должен спешиться и перейти в режим пешехода.

Показательный пример: согласно пункту 24.6, если велосипедист и автомобилист будут ехать по тротуару и столкнутся, в аварии будут виноваты оба, поскольку нарушили правила и создали условия для ДТП. Но если автомобиль въедет в спешившегося велосипедиста, виноват будет только водитель машины.

Как отмечают эксперты, главное правило для велосипедиста, как и любого другого участника движения, — быть предельно внимательным. И тогда всё будет хорошо.

Авторы Евгений Жуков