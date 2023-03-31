Найдено ещё одно различие между поклонниками iPhone и Android
Владельцы iPhone любят эксклюзивные предложения, а поклонники Android получают от них больше выгоды, выяснили эксперты Yota
Владельцы смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают эксклюзивные предложения, зато поклонники Android получают от них максимальную выгоду. Такие выводы сделала Yota на основе активности клиентов, подключивших тариф-конструктор.
Выяснилось, что больше всего любят настраивать персональный пакет с точностью до минуты и гигабайта именно поклонники iOS.
Так, калькулятором тарифа пользуются 33,7% владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти
© Shutterstock
При этом поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства: его корректируют 34%. Также они активнее подключают дополнительные опции: безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы, а также другие категории приложений.
Руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский объяснил, что такое поведение соответствует подходу самих разработчиков этих ОС.
Фото © Shutterstock
"iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности. В их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору", — отметил он.
Оказалось, что привычки абонентов связаны также с возрастом. Так, чаще других меняют условия тарифа молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, а у людей старшего поколения привычки меняются редко.
Shutterstock