Найдено ещё одно различие между поклонниками iPhone и Android

Владельцы смартфонов с операционной системой iOS чаще выбирают эксклюзивные предложения, зато поклонники Android получают от них максимальную выгоду. Такие выводы сделала Yota на основе активности клиентов, подключивших тариф-конструктор.

Выяснилось, что больше всего любят настраивать персональный пакет с точностью до минуты и гигабайта именно поклонники iOS.

Так, калькулятором тарифа пользуются 33,7% владельцев iPhone, а среди пользователей смартфонов с операционной системой Android таких менее четверти © Shutterstock

При этом поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства: его корректируют 34%. Также они активнее подключают дополнительные опции: безлимитный интернет на соцсети, мессенджеры, музыкальные и видеосервисы, а также другие категории приложений.

Руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Пётр Чернявский объяснил, что такое поведение соответствует подходу самих разработчиков этих ОС.

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"iOS традиционно ориентирована на стандартизированные решения. Пользователи могут скачивать приложения только из AppStore, а у владельцев Android есть более широкие возможности. В их распоряжении большое количество магазинов приложений, в том числе российских, они могут персонализировать функционал смартфона. И в целом разнообразие устройств, которые работают на Android, позволяет более гибко подходить к выбору", — отметил он.