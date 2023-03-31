Украинский военный назвал Артёмовск "адом на земле"
Украинский военнослужащий заявил, что не видит смысла удерживать Артёмовск
Украинский военный по имени Геннадий назвал Артёмовск "адом на земле". В интервью изданию El Pais 26-летний военнослужащий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, заявил, что уже три месяца назад этот город в ДНР "был полнейшим ужасом".
"Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл", — отметил боец.
Кроме того, украинский военнослужащий назвал Артёмовск "самым опасным местом на планете". По его словам, в городе остаются мирные жители. При этом он заметил, что ВСУ знают, что некоторые пророссийские жители ждут прихода бойцов Вооружённых сил РФ и поэтому не уходят.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вскоре может быть достигнуто фактическое окружение Артёмовска. При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что битва за этот город практически уничтожила Вооружённые силы Украины.
t.me / V_Zelenskiy_official