Украинский военный назвал Артёмовск "адом на земле"

Украинский военный по имени Геннадий назвал Артёмовск "адом на земле". В интервью изданию El Pais 26-летний военнослужащий, который ранее работал в технологической компании и добровольно вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея никакого боевого опыта, заявил, что уже три месяца назад этот город в ДНР "был полнейшим ужасом".

"Но теперь я просто не вижу способа продолжать это с таким количеством потерь. Я не думаю, что в этом есть смысл", — отметил боец.