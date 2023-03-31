Мишустин дал поручения о фортификационных сооружениях и опорных пунктах вдоль границы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил необходимость продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. По его словам, большая часть из них уже полностью оборудована, Минстрой России должен завершить работы в короткие сроки и передать укрепления Минобороны России.

"Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудована, также для пограничной службы строятся новые опорные пункты. Прошу Министерство строительства завершить эти работы в самые короткие сроки и передать укрепления Минобороны", — сказал премьер на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.

Мишустин также подчеркнул важность материальной и социальной поддержки российских военных. Он отметил, что необходимое финансирование, за счёт которого бойцы получают денежное довольствие и иные выплаты, в бюджете предусмотрено.