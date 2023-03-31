Как здания одевают в "крылатый металл"

Сейчас в строительстве широко применяют так называемые сэндвич-панели. Это особые многослойные блоки, которые позволяют быстро возводить, утеплять и облицовывать здания. А в последние годы отличным инновационным решением для реализации выдающихся архитектурных проектов стал алюминий, который ещё называют "крылатым металлом" из-за его применения в авиации благодаря особым свойствам.

Уникальные свойства алюминия

Как отмечает эксперт из Алюминиевой ассоциации Селин Роман, алюминий в строительстве используют при панорамном остеклении высотных зданий, в мостостроении, а также этот металл нашёл применение в стеновых и кровельных ограждающих конструкциях.

Алюминий пластичный, принимает любые формы, что позволяет архитекторам реализовать практически все свои фантазии в объектах строительства. Естественная оксидная плёнка делает металл устойчивым к коррозии, а значит, срок службы изделий из алюминия будет долгим.

Использование алюминиевых сэндвич-панелей. Фото © Алюминиевая ассоциация

Сочетание этих свойств делает алюминий незаменимым для современного строительства. Это объясняет появление алюминиевых сэндвич-панелей. Их производители обоснованно претендуют на значительную долю российского рынка производства стеновых и кровельных конструкций.

Годовой объём производства сэндвич-панелей составляет 40 млн квадратных метров. Традиционно для строительства объектов гражданского и промышленного назначения применялись сэндвич-панели с облицовкой из оцинкованной стали. Но благодаря экспертному участию Алюминиевой ассоциации по изменению нормативной базы и подготовке разделов документов касательно алюминиевых изделий обновлённый ГОСТ 32603-2021 расширил возможности применения алюминия в этом продукте.

История вопроса

На самом деле история сэндвич-панелей с облицовкой из алюминия берёт начало ещё с советских времён. Сохранились производственные здания, которые построены с применением такой технологии, и внешне они зачастую выглядят гораздо лучше, чем внутри, благодаря уникальным свойствам "крылатого металла". Однако, как отметил Роман Селин, в определённый момент алюминиевые сэндвич-панели исчезли из производственной и архитектурной практики.

Лишь в 2019 году Алюминиевая ассоциация инициировала проект по возрождению этого продукта. Работа велась по трём направлениям: изменение нормативных документов, запуск серийного производства и сертификация, информационная кампания на предприятиях партнёров. Цель последней — расширить применение алюминиевых сэндвич-панелей в строительстве, сформировать спрос на рынке.

Как дела обстоят сейчас

Первыми производителями инновационной продукции в России стали предприятия Frontside, Isopan Rus, Thermoland, NZSP, Diferro и Ventall. Сегодня их продукция востребована для строительства площадок промышленного производства, объектов особых климатических зон, животноводческих и агротехнических комплексов, складов для хранения агрессивных веществ и материалов, объектов химической и нефтегазовой промышленности.

Алюминий не только обладает высокой коррозионной стойкостью, но он также абсолютно не притягивает пыль, что ставит его вне конкуренции для применения в объектах пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности — там, где нужны стерильные и чистые помещения.

Сокращение расходов

Результаты исследований в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС показали, что срок службы оцинкованных панелей в средне- и агрессивных средах – не более 20 лет, а алюминиевых панелей составит не менее 40 лет. Алюминий позволяет увеличить жизненный цикл фасадных и кровельных ограждающих конструкций практически в два раза.

Судя по темпам алюминиевой экспансии, уже в ближайшие годы стальным материалам придется уступить часть рынка. Причина проста — шанс снизить затраты на эксплуатацию здания. Так, при выборе оцинкованных панелей искать им замену может понадобиться уже через 15 лет. А за 50-летний срок эксплуатации зданий и сооружений капитального строительства это придётся сделать уже трижды — потратиться на на закупку новых материалов, на демонтаж и монтаж панелей.

Согласно же результатам исследований МИСиС, алюминиевые сэндвич-панели в неагрессивных средах прослужат не менее 50 лет. Таким образом, инновационная разработка актуальна не только для объектов со специальными требованиями по защите от коррозии, но и в городских объектах.

Перспективы рынка

Роман Селин говорит, что одним из первых, кто применил инновационную продукцию в объектах капительного строительства стала компания "РУСАЛ". Алюминий был задействован при модернизации её старых предприятии и строительстве новых, в том числе на Тайшетской анодной фабрике, при реконструкции сухих газоочистных сооружений на всех алюминиевых комбинатах компании, а также в строительстве объектов городской инфраструктуры социальных объектов, таких как, например, ФОКов и Центров спортивных единоборств, в городах присутствия.