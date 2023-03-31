Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 18:01

Украинцы штурмуют аптеки перед вступлением в силу нового закона о лекарствах

СМИ: В аптеках Киева образовались очереди из-за нового закона о продаже лекарств

<p>В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств. Обложка © Telegram-канал /<a href="https://t.me/stranaua/98063" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Политика Страны"</a></p>

В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств. Обложка © Telegram-канал / "Политика Страны"

В Киеве образовались очереди в аптеки, сообщает украинское издание "Страна.ua". Это происходит накануне вступления в силу новых правил продажи лекарств.

В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств. Видео © Telegram-канал / "Политика Страны"

С 1 апреля по всей Украине вводится программа "Е-рецепт", согласно которой электронный рецепт станет обязательным для получения рецептурных препаратов, включённых в Госреестр. А это около 60% зарегистрированных на Украине лекарств, включая корвалол, фестал и другие популярные препараты. Выписать "Е-рецепт" можно у врача государственной, коммунальной или частной клиники.

Из-за изменений в законодательстве 31 марта в украинской столице наблюдался ажиотаж и образовались большие очереди. Согласно данным опрошенных журналистами провизоров, в спросе лидируют нимесил и корвалол. О скоплении людей в аптеках Одессы также пишет местное издание "Думская". По данным СМИ, наиболее популярных лекарств уже нет в наличии.

Мурашко ответил на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Мурашко ответил на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав России утвердил перечень рецептурных препаратов для онлайн-продажи, которые будут доступны в рамках эксперимента, который стартовал 1 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Белгородской области.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров