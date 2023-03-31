Украинцы штурмуют аптеки перед вступлением в силу нового закона о лекарствах

В Киеве образовались очереди в аптеки, сообщает украинское издание "Страна.ua". Это происходит накануне вступления в силу новых правил продажи лекарств.

В аптеках Киева образовались очереди из-за новых правил продажи лекарств. Видео © Telegram-канал / "Политика Страны"

С 1 апреля по всей Украине вводится программа "Е-рецепт", согласно которой электронный рецепт станет обязательным для получения рецептурных препаратов, включённых в Госреестр. А это около 60% зарегистрированных на Украине лекарств, включая корвалол, фестал и другие популярные препараты. Выписать "Е-рецепт" можно у врача государственной, коммунальной или частной клиники.

Из-за изменений в законодательстве 31 марта в украинской столице наблюдался ажиотаж и образовались большие очереди. Согласно данным опрошенных журналистами провизоров, в спросе лидируют нимесил и корвалол. О скоплении людей в аптеках Одессы также пишет местное издание "Думская". По данным СМИ, наиболее популярных лекарств уже нет в наличии.