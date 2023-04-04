"Моя жизнь перевернулась на 180 градусов": Героиня СВО с внешностью модели и железным характером Владимир Путин лично наградил Кристину Ким медалью Суворова. У хрупкой девушки за плечами служба в ВДВ и горячие точки. О своей жизни и службе Ким рассказала в шоу "Изнанка. Женщины". 4 апреля, 15:23 Кристина Ким. Фото © YouTube / Изнанка. Женщины

О подвиге медсестры из Тулы Кристины Ким кратко сообщил сайт Миноброны. "В бою с украинскими националистами Кристина Ким, находясь под плотным огнём противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказала первую помощь 12 раненым десантникам, после чего лично вынесла их из-под обстрела и сгруппировала в безопасном месте, чем спасла их жизни", — говорится в сообщении.

Ангелом-хранителем оказалась Кристина и для ребёнка, попавшего в зону боевых действий. "Ефрейтор Ким спасла жизнь четырёхлетнему мальчику, который был ранен после того, как боевики обстреляли автомобиль с мирными гражданами из крупнокалиберного пулемёта. После своевременно оказанной неотложной медицинской помощи ребёнок, находящийся в стабильном состоянии, был успешно доставлен в ближайшую больницу", — сообщило Миноброны.

Глядя на девушку модельной внешности на фотографиях в её соцсетях, никогда не подумаешь, что это о ней. Ей бы вдохновлять поэтов и художников, разжигать любовь в сердцах мужчин. И это так и есть: ей посвящают стихи, пишут её портреты, признаются в любви и предлагают руку и сердце. И при этом она — медсестра военно-полевого госпиталя, совершившая подвиг, награду за который ей вручил лично президент России Владимир Путин.

О себе, своей жизни и о том, как становятся героями, Кристина рассказала автору шоу "Изнанка. Женщины" Татьяне Денесюк.

Мечта

Хотя Кристина из семьи военного, о службе в армии она поначалу даже и не думала. Ей хотелось стать медиком.

— У меня в семье все военные и юристы. И я всегда хотела как-то разбавить эту атмосферу. Хотелось, чтобы в семье был человек, который умеет хотя бы ставить уколы, — рассказала она.

Поэтому и поступила учиться в Тульский медицинский колледж. Однако по окончании учёбы военная косточка — любовь к чёткому распорядку дня, дисциплине и организованности — взяла своё и Кристина устроилась медсестрой в военный госпиталь.

Фото © Личный архив Кристины Ким

— Я как-то благополучно совместила эти две профессии: и военнослужащего, и медика, — говорит она.

И сейчас Кристина рада этому своему выбору, потому что служба в армии, по её словам, это серьёзный жизненный опыт. Если раньше она была юной девочкой, которая считала, что в жизни можно что-то отложить на потом, то армия научила понимать, что всё нужно делать здесь и сейчас. Потому что в любой момент могут вызвать, отправить куда-то, где придётся решать поставленную задачу.

Подвиг

Фото © Личный архив Кристины Ким

В феврале прошлого года Тульская дивизия ВДВ, где служит Кристина, была отправлена на Украину для проведения специальной военной операции. Вместе с подразделением спасать жизни наших воинов и мирных жителей отправилась на фронт и ефрейтор Ким.

19 мая недалеко от Соледара колонна Тульской дивизии попала под артиллерийский обстрел. Вражеские мины и снаряды били прямо по занявшим круговую оборону российским бойцам.

Кристина Ким, госпиталь которой располагался неподалёку от этого места, в тот день должна была принимать раненых, доставлявшихся с передовой, а не находиться на линии огня. Однако она услышала крики: "Помогите, медика!" и, не раздумывая, бросилась на помощь — в самое пекло. Девушка вытаскивала с поля боя раненых.

— Это было очень тяжело. Мало того, что они сами крупные ребята, так плюс ещё кто-то был в броне. Я дома донести пакеты иногда не могу, а тут просто на каком-то адреналине такие силы появились, что я этих ребят просто тащила. Мне казалось, я лечу с ними, потому что прекрасно понимала, что, если сейчас мы не окажем помощь, они просто скончаются, — рассказала она.

Вынесла одного раненого бойца из-под огня в безопасное место, потом вернулась за следующим. Всякий раз, рискуя быть убитой. Всего медсестра Кристина Ким вынесла с поля боя 12 раненых, которым оказала первую помощь. После чего отправила их в госпиталь и тем самым спасла их жизни.

Но не только спасённые бойцы обязаны ей своей жизнью. Ангелом-хранителем стала она и для четырёхлетнего мальчика, попавшего под обстрел националистов в автомобиле вместе со своими родителями.

Это произошло после того, как Кристина вытащила из-под обстрела 12 раненых десантников. На санитарной машине вместе с водителем она должна была доставить раненых из полевого госпиталя в ближайшие больницы. По инструкции водителю было запрещено останавливаться где-либо и что бы ни случилось, пока раненые не будут доставлены к месту назначения. Однако Кристина вдруг увидела, что в обстреливаемой националистами гражданской машине кто-то шевелится.

— Я присмотрелась, это ребёнок. Я сразу говорю водителю — останавливаем. Он отвечает — нет. Я говорю, нет, ты остановишься сейчас. И он остановился. Просто он материл меня, что, мол, Кристина, там стреляют. Ну реально, там было страшно. Я беру этого мальчика, он маленький, четыре годика ему было всего, у него были ранения. Поднимаю мальчишку в наш кунг. Как могли, перевязали его. И мне было на тот момент всё равно — украинский он или русский мальчишка. Это просто ребёнок, который нуждается в помощи ещё больше, чем кто-либо. И вот мы его довезли, — рассказала она.

Долг

Владимир Путин и Кристина Ким на вручении государственных наград в Кремле. Фото © ТАСС/ Михаил Терещенко

После вручения награды Кристина стала известна на всю страну. В соцсетх мужчины предлагают ей руку и сердце, посвящают ей стихи, рисуют её портреты. Она даже стала героем мемов. Картинки о том, как она выносит с поля боя десантников, разошлись по всему Интернету. Так что теперь о её подвиге узнал весь мир.

Однако она не хочет греться в лучах славы. Она рвётся туда, на передовую, считает, что там её место и это её долг. Поскольку, по ее словам, участие в спецоперации полностью перевернуло её мировоззрение.

— Моя жизнь перевернулась на 180 градусов. Я пересмотрела все по-другому. До этого я была одним человеком, а когда я вернулась, даже мои друзья и близкие заметили, что я другой человек. Внутри есть ощущение, что больше в жизни проблем не существует. А все проблемы, которые были раньше, это ерунда, — рассказала она.

Она хочет быть там, где сейчас идут бои. Потому что уверена, что там нуждаются в ней и её помощи.

— Я просто знаю, что это нужно делать. И пока такая ситуация в стране, и есть силы, и у меня всё хорошо сейчас на данный момент, и я могу оказывать помощь, я буду это делать до конца, пока всё не закончится, — говорит она.

Авторы Владимир Павлов