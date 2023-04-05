Синоптики дали ответ, когда переходить на летние шины весной 2023 года Использовать зимние шины летом небезопасно и запрещено законом. Лайф даёт советы, когда лучше всего менять колёса на летние в 2023 году. 5 апреля, 12:13 Сезон летнего шиномонтажа 2023 года в Москве уже открыт. Обложка © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Профиль протектора летних шин имеет более плоскую форму, чем у зимних. Это позволяет обеспечить лучшее сцепление на сухой и мокрой дороге, а также повысить устойчивость автомобиля на поворотах. Летние шины также имеют более широкие канавки для отвода воды и снижения риска аквапланирования.

Зимние шины, напротив, имеют высокий протектор с глубокими канавками и ламелями (небольшие лезвия на поверхности протектора), которые обеспечивают лучшее сцепление на снегу, льду и гололёде. Резиновая смесь зимних шин также более мягкая, чем у летних, что позволяет сохранять эластичность даже при низкой температуре и обеспечивает лучшее сцепление на холодной дороге. Кроме того, зимние шины могут иметь шипы, которые улучшают сцепление на льду и гололёде.

Зимние шины отлично работают при отрицательной температуре, но при плюсовой температуре они быстрее изнашиваются, хуже держат дорогу и портят асфальт шипами, поэтому их эксплуатация летом запрещена.

Когда менять колёса на летние

Максимальные очереди и нагрузка на шиномонтаж в Центральном регионе ожидаются в середине апреля. Фото © Shutterstock

Автоэксперты рекомендуют менять колёса на летние, если среднесуточная температура превысит плюс пять-семь градусов. На юге России такая температура уже установились, в Центральном регионе будет после 10 апреля, а в северных регионах и Сибири ожидается ближе к концу апреля.

Штрафы за "неправильную" резину

В России уже сейчас можно получить штраф в размере 500 рублей за использование шин с остатком протектора менее 1,6 мм для летних и 4 мм для зимних. Такой же штраф грозит, если использовать разные колёса на одной оси. А если вы используете шипованную резину, то она должна быть на всех колёсах.

Проблемы с инспекторами могут возникнуть, если вы поставили колёса, не соответствующие эксплуатационной документации транспортного средства по размерности, категории скорости и несущей способности.

Когда можно менять покрышки на летние по закону

Закон пока не регламентирует время замены колёс, поэтому лучше менять покрышки по старинке, ориентируясь на погоду. Кроме того, сложно установить единый регламент для всех регионов нашей страны, так как климатические условия будут разными.

В 2023 году также должен вступить в силу новый штраф за использование зимних шипованных колёс летом: в июне, июле и августе. Однако в зависимости от региона могут работать исключения для этого правила. Но ездить на нешипованных шинах летом по-прежнему можно.

Ответственность будет и за летние шины зимой (декабрь, январь, февраль).

В Белоруссии уже действует наказание за шины не по сезону, но наказывают только за отсутствие зимних шин зимой.

Какой штраф за езду на зимних колёсах летом

Штраф пока планируется минимальный — 500 рублей. При быстрой оплате можно будет сделать это с 50%-ной скидкой, как и в случае с остальными штрафами.

Как подготовиться к шиномонтажу

Перед выбором шиномонтажа посмотрите отзывы. Фото © ТАСС / dpa picture alliance / Wolfgang Kumm

Подготовка к шиномонтажу поможет вам сэкономить время и избежать неприятностей на дороге. Вот несколько советов по подготовке к смене покрышек на летние:

Проверьте состояние новых шин. Если вы покупаете новые шины, удостоверьтесь, что они имеют нужный размер, скоростной индекс, нагрузочный индекс и протектор, которые соответствуют погодным условиям в вашем регионе. Кроме того, посмотрите дату производства покрышек. Старые колёса покупать не стоит. Обычно при покупке шин в крупных центрах шиномонтаж делают бесплатно. Проверьте состояние старых шин. Если вы собираетесь использовать старые шины, проверьте их состояние. Убедитесь, что протектор не стёрся, на шинах нет трещин, грыж или других повреждений, которые могут угрожать безопасности на дороге. Посмотрите отзывы на ближайшие шиномонтажные сервисы и сравните стоимость услуг, квалификацию персонала и шиномонтажного оборудования. Проверьте давление в шинах. Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендованным значениям производителя автомобиля. Если давление в шинах ниже, чем рекомендуемое, накачайте шины до нужного уровня. Проверьте затяжку гаек. После установки шин проверьте затяжку гаек с помощью динамометрического ключа, чтобы избежать их перетягивания или ослабления.

Помните, что безопасность на дороге зависит от состояния ваших шин, поэтому правильная подготовка к шиномонтажу является важным шагом.

Авторы Марина Суворова