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4 апреля, 11:29

Суд Москвы приговорил к 18 годам тюрьмы убийц девушки-хореографа

<p>Погибшая девушка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)</p>

Погибшая девушка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)

В Москве суд вынес приговор Елене Сосенковой, Константину Таранову, Алексею Головину, Руслану Тагирову, которые виновны в убийстве девушки-хореографа в декабре 2020 года. Все фигуранты получили по 18 лет колонии.

"Установлено, что Сосенкова на почве ревности убедила Таранова в необходимости организации убийства девушки, который, в свою очередь, обратился к знакомому Головину с просьбой организовать убийство за 500 тысяч рублей", — рассказали в Прокуратуре Москвы.

Головин не решился сам на преступление и, купив оружие, попросил Тагирова сделать за него чёрную работу за 300 тысяч рублей. 23 декабря 2020 года мужчины подъехали к дому девушки, дождались её появления, и непосредственный исполнитель выстрелил жертве в голову.

Была яркой и доброй. На работе рассказали об убитой в Москве девушке-хореографе

Была яркой и доброй. На работе рассказали об убитой в Москве девушке-хореографе

Напомним, в декабре 2020 года преступник подкараулил девушку у подъезда и дважды выстрелил ей в лицо, отчего та скончалась в больнице. Изначально под подозрение попал молодой человек жертвы, но позже эта версия была опровергнута. Девушка работала хореографом, но могла подрабатывать в эскорте, из-за чего оказалась в конфликте с высокопоставленными людьми.

Татьяна Миссуми
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