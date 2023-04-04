Суд Москвы приговорил к 18 годам тюрьмы убийц девушки-хореографа
Погибшая девушка. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в России)
В Москве суд вынес приговор Елене Сосенковой, Константину Таранову, Алексею Головину, Руслану Тагирову, которые виновны в убийстве девушки-хореографа в декабре 2020 года. Все фигуранты получили по 18 лет колонии.
"Установлено, что Сосенкова на почве ревности убедила Таранова в необходимости организации убийства девушки, который, в свою очередь, обратился к знакомому Головину с просьбой организовать убийство за 500 тысяч рублей", — рассказали в Прокуратуре Москвы.
Головин не решился сам на преступление и, купив оружие, попросил Тагирова сделать за него чёрную работу за 300 тысяч рублей. 23 декабря 2020 года мужчины подъехали к дому девушки, дождались её появления, и непосредственный исполнитель выстрелил жертве в голову.
Напомним, в декабре 2020 года преступник подкараулил девушку у подъезда и дважды выстрелил ей в лицо, отчего та скончалась в больнице. Изначально под подозрение попал молодой человек жертвы, но позже эта версия была опровергнута. Девушка работала хореографом, но могла подрабатывать в эскорте, из-за чего оказалась в конфликте с высокопоставленными людьми.