Суд Москвы приговорил к 18 годам тюрьмы убийц девушки-хореографа

В Москве суд вынес приговор Елене Сосенковой, Константину Таранову, Алексею Головину, Руслану Тагирову, которые виновны в убийстве девушки-хореографа в декабре 2020 года. Все фигуранты получили по 18 лет колонии.

"Установлено, что Сосенкова на почве ревности убедила Таранова в необходимости организации убийства девушки, который, в свою очередь, обратился к знакомому Головину с просьбой организовать убийство за 500 тысяч рублей", — рассказали в Прокуратуре Москвы.