Арест с бонусом: Зачем демократы затеяли дело против Трампа Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему главными бенефициарами от судебного дела против Трампа могут стать сам Трамп или Республиканская партия. 5 апреля, 08:27 Бывший президент США Дональд Трамп сидит в зале суда со своими адвокатами во время предъявления обвинения в Манхэттенском уголовном суде 4 апреля 2023 года в Нью-Йорке, США. Обложка © Getty Images / Andrew Kelly-Pool

Итак, сбылась мечта демократов — после многолетних бесплотных попыток организовать импичмент Дональду Трампу они наконец-то смогли привлечь его к суду (правда, после его ухода — вероятно, временного — с поста президента). 4 апреля Дональд Трамп явился в суд города Нью-Йорка, где ему были предъявлены официальные обвинения. Некоторые СМИ говорят: Трампа обвинили в том, что он через своего адвоката Майкла Коэна выплатил 130 тысяч долларов бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс за молчание о своём романе с ним, однако претензии судей связаны не с попыткой Трампа скрыть адюльтер и даже не с платой за молчание. Трампа обвиняют в том, что эти деньги адвокату он передал на основании договора о заключении юридических услуг, то есть, проще говоря, совершил подлог финансовой документации. И таких "подлогов" у Трампа суд насчитал не один, а аж 34. И в совокупности за все объявления президенту, как подсчитали на телеканале Fox, может грозить 136 лет тюрьмы.

Трамп обвинения в свой адрес не признал, а его не стали брать под стражу и пока отпустили из зала суда. Рассмотрение дела по существу начнётся в декабре 2023-го или январе 2024 года.

Между тем уже сейчас можно назвать главных бенефициаров и главных проигравших от дела Трампа. И если говорить о бенефициарах, то тут многое (если не всё) будет зависеть от того, лишат ли Трампа права участвовать в предвыборной гонке.

Если по итогам суда (который в любом случае пройдёт до намеченных на ноябрь выборов президента и, скорее всего, до лета 2024 года, когда Республиканская партия будет выбирать своего номинанта) Трамп сядет или по суду лишится права участвовать в гонке, то главным победителем этой истории станет Республиканская партия. У неё резко вырастут шансы взять в ноябре 2024 года как Белый дом, так и Сенат.

И дело не только в том, что партия погреется в лучах жертвенного ореола Трампа (что мобилизует её сторонников), но и в том, что она лишится необходимости выбирать рискованного кандидата в президенты. Напоминаем, что выборы в США проходят в два этапа: сначала члены партии выбирают своего кандидата на праймериз, а потом уже этот кандидат соревнуется с представителем другой партии на общих выборах. И на праймериз фаворит республиканцев сейчас очевиден — почти 51% республиканцев хотят, чтобы их кандидатом на выборах был Трамп. У ближайшего конкурента — губернатора Флориды Рона Десантиса — лишь около 24,5%. Однако проблема в том, что Рон Десантис гораздо перспективнее Трампа с точки зрения общенациональных выборов.

Радикализм образа и взглядов бывшего президента не поддерживают не только демократы, но и значительная часть беспартийного электората, в результате чего общенациональный рейтинг Трампа составляет -15% (то есть 39 процентов электората ему симпатизируют, а 54% не симпатизируют). У Десантиса же этот рейтинг положительный: примерно 0,7% (42,4% ему симпатизируют, 41,7% не симпатизируют). И это очень большой разрыв, ведь в ряде "спорных" штатов в ходе общих выборов победитель будет опережать побеждённого на считаные проценты голосов. Именно поэтому Республиканской партии очень нужно снять Трампа с выборов, но снять не самим, а руками "продажного демократического суда" (чтобы заставить сторонников Трампа прийти на выборы и проголосовать за Десантиса). Что сейчас и происходит.

Если же Трамп снят не будет, то главным бенефициаром всей этой истории станет, понятно, он сам. Бывшему президенту удастся создать из себя не просто образ жертвы демократического произвола, но и, что самое важное, образ победителя над демократическим произволом. И это не только сплотит его соратников, но и вызовет симпатию у многих беспартийных избирателей (которым нравятся победители и не нравится произвол). Это может резко сократить его антирейтинг и, соответственно, увеличить шансы на победу на общих выборах.

Если же говорить о проигравших, то, конечно же, первой в списке видится Демократическая партия. Мечтавшая посадить бывшего президента, она сейчас попала в ситуацию, где любой исход играет против неё и её шансов сохранить по итогам 2024 года контроль над Сенатом и Белым домом (после чего республиканцы отыграются за все годы унижений). Однако же главным проигравшим всё-таки окажется не она, а Соединённые Штаты. Если быть точнее, механизм американской власти.

— Неважно, нравится вам Трамп или не нравится. Неважно, являетесь вы его сторонником или не являетесь. Сегодня для всех нас очень плохой день. Сегодня американская политика зашла за черту и никогда оттуда уже не вернётся, — заявил сенатор Марко Рубио.

И он прав. Вся американская политическая система выстроена не на антагонизме, а на сотрудничестве двух партий (одна из которых, например, может контролировать Белый дом, а вторая — обе палаты Конгресса или какую-то из них). За последние годы система пошла вразнос из-за того, что обе партии резко радикализировались, а сейчас, если республиканцы после прихода к власти ответят судебным преследованием бывших высокопоставленных демократов (а там есть за что преследовать), то от неё вообще ничего не останется. "Что сейчас помешает республиканцам или просто консервативным прокурорам начать преследование Джозефа Байдена или членов его семьи? Билла Клинтона, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси или кого-то ещё? Что им помешает? Ничего не помешает", — резюмирует Марко Рубио. И тогда Америка погрузится в пучину внутренних конфликтов и разбирательств, которые парализуют систему государственного управления.

Ну, дай Бог.

Авторы Геворг Мирзаян