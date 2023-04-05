Долой лунный заговор: Названы доказательства того, что американцы были на Луне Специалист по космохимии и метеоритам заверила, что подлинность высадок "Аполлонов" подтверждает исследование добытого лунного грунта. 5 апреля, 15:35 Астронавт Дэвид Скотт салютует рядом с флагом США 30 июля 1971 года на Луне во время миссии Аполлон-15. Обложка © Getty Images / NASA / Liaison

Американцы были на Луне, и это подтверждает анализ доставленного на Землю лунного грунта, заявила заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Демидова. Она напомнила, что в распоряжении современной науки есть лунные образцы, добытые уже тремя космическими державами: СССР, США и Китаем. И у всех этих образцов есть одни и те же особенности, которые отличают лунное вещество от любого другого.

— Один из главных признаков — это железо-марганцевое отношение в породообразующих минералах. Оно там очень специфично и чётко отличается. Там минералогия очень специфична. Если на Земле кора у нас гранитная, то там кора как раз анатозитная, это силикаты кальция и алюминия, — объяснила специалист ГЕОХИ на встрече с журналистами в "Научном кафе" по инициативе Фонда Андрея Мельниченко.

Напомним, в 1969–1972 годах состоялось шесть высадок людей на Луне в рамках космической программы "Аполлон". В ходе этих миссий американские астронавты собрали в общей сложности более 200 килограммов лунного грунта. Советская автоматическая межпланетная станция "Луна-16" в 1970 году доставила на Землю 101 грамм лунного реголита. Станция "Луна-24" в 1976 году привезла 170 граммов вещества с поверхности естественного спутника Земли и предоставила науке убедительные доказательства наличия на Луне воды. В декабре 2020 года китайская станция "Чанъэ-5" вернулась с Луны вместе с собранными лунными образцами весом 1 килограмм 731 грамм.

Все эти экспедиции состоялись в разных регионах лунной поверхности, поэтому между полученными образцами есть некоторые отличия, отметила Светлана Демидова. По её словам, это объясняется геологическими особенностями.

— Орбитальные данные позволили составить карту распределения на Луне таких элементов, как торий, железо, титан, которые показали, что на видимой стороне Луны есть ториевая аномалия. И большинство образцов Apollo содержат немножко этого вещества. А наши образцы Луны находятся в стороне от этой аномалии и не содержат много такого вещества, — рассказала исследователь внеземных образцов.

Китайская миссия получила грунт из того района лунной поверхности, где породы на миллиард или даже на полтора миллиарда лет моложе, чем в других местах, добавила она. Поэтому эти фрагменты "молодого" вулканического базальта тоже отличаются и от американских, и от советских образцов. Но, во всяком случае, нет никаких сомнений, что и США, и СССР, и Китай собрали самый настоящий лунный грунт, подчеркнула специалист ГЕОХИ.

Авторы Адель Романенкова