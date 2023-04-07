На автомагистрали М12 применили инновационный битум

Строительство участка федеральной трассы М12 от Москвы до Арзамаса планируется завершить до 9 сентября 2023 года, а к концу декабря платная скоростная магистраль должна протянуться до Казани. О таких сроках было объявлено на этой неделе.

М12 — это магистраль, соединяющая Москву с Казанью и Нижним Новгородом, протяжённостью 729 километров. Движение по первому участку трассы запустил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Новая магистраль позволит доехать до столицы Татарстана в два раза быстрее, ускорит развитие Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломераций. Кроме того, она станет основной частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай.

К слову, первые 107 километров трассы Москва – Казань уже готовы. Для строительства магистрали используется высокотехнологичный битум — прочный и долговечный. Выдерживая большие нагрузки, этот материал прекрасно подходит для строительства дорог и успешно применяется при изготовлении асфальта и асфальтобетона. Его главная функция заключается в связывании всех компонентов и удержании их в одной массе. За счёт этого свойства песок, щебень и другие составляющие держатся вместе.