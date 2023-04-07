Байкал без пластика: Готовится масштабная работа по очистке озера 7 апреля, 13:31 Мыс Бурхан и скала Шаманка на острове Ольхон — крупнейшем острове озера Байкал. Фото © ТАСС / Владимир Байкальский

— Увеличение числа микропластика в Байкале — серьёзная проблема, которая может быть решена только комплексом мер: привлечением общественного внимания, законодательными инициативами по запрету использования пластика на Байкале, а также совместной работой всех членов ассоциации. Ощутимые результаты принесёт только долгосрочная деятельность, — говорит директор департамента внешних коммуникаций российского энергохолдинга "Эн+" Ольга Санарова.

Она выступила модератором на открытом собрании ассоциации "Байкал без пластика", которое недавно прошло в Иркутске. Там было объявлено о присоединении к ней Иркутского технического университета (ИРНИТУ), гостевого дома "Русское подворье", лаборатории креативных решений 5house, автосалона "Тачки" и молодёжного благотворительного фонда "Возрождение земли Сибирской".

Основана ассоциация была при активном участии основанного Олегом Дерипаской российского энергохолдинга "Эн+". В неё, в частности, входят Сбербанк, Иркутский государственный университет, Центр развития Байкальского региона ("Байкал.Центр"), "Байкальский заповедник" и "Заповедное Прибайкалье", благотворительный фонд "Подари планете жизнь". С присоединением новых участников ассоциация объединяет 25 организаций.

Организация выступает за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в прибайкальских регионах, обеспечение инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов.

Фото © "Эн+"

Александр Кононов, проректор по научной работе ИРНИТУ, предлагает проект своего института по переработке отходов и использованию их в асфальтовых покрытиях. "Это не абсолютное решение проблемы, — говорит он. — Но одно из".

При этом проблема стоит очень остро. На заседании ассоциации были озвучены результаты исследования о загрязнении Байкала микропластиком. Выводы неутешительные: в среднем более 300 частиц на кубический метр воды. Для сравнения: среднее содержание микропластика во всём верхнем течении Волги составляет около одной частицы на кубометр. Пик загрязнения микропластиком у выпуска очистных сооружений Твери — до четырёх частиц. И то экологи бьют тревогу!

Как отмечают учёные, данные которых приводит РБК, в воде частицы микропластика наносят вред речной фауне и флоре и сорбируют тяжёлые металлы. Они покрываются биоплёнкой и служат транспортом для болезнетворных бактерий, накапливаются в донных отложениях и распадаются на ядовитые составляющие — бисфенол А и фталаты. Его частицы размером до 50 мкм свободно проходят сквозь стенки кровеносных сосудов и внутренних органов человека.

Именно поэтому деятельность таких организаций жизненно важна для будущего этого уникального природного объекта и всей Сибири. "Наша задача как ассоциации — получить синергетический эффект. Когда мы объединяем все идеи и выбираем лучшие", — объясняет Ольга Санарова цель работы ассоциации.

Участники прошедшего открытого мероприятия обсудили проекты, которые будут реализованы ассоциацией в 2023 году. Так, запланирован ряд совместных проектов для школьников Иркутска, в том числе общегородская экологическая игра, а также проведение различных мероприятий, направленных на привлечение внимания иркутян к экологической тематике. На заседании было принято решение о создании рабочих групп по ключевым направлениям деятельности: образование, туризм, наука, взаимодействие с госорганами. Прорабатывается вопрос создания фонда организации, а также других способов финансирования её проектов и инициатив.

Авторы Валерия Мишина