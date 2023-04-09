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9 апреля, 01:47

"Здесь вам не тут!": Сын Черномырдина предположил, откуда тот брал знаменитые высказывания

Сын Черномырдина Андрей: Крылатые высказывания отца "заложены харизмой"

Сегодня, 9 апреля, бывшему премьер-министру России Виктору Черномырдину могло бы исполниться 85 лет. Его сын Андрей Черномырдин ответил на вопрос, откуда брались высказывания его отца, впоследствии ставшие крылатыми и получившие называние "черномырдинки".

"Я думаю, это заложено его харизмой", — публикует сайт kp.ru слова Андрея Черномырдина.

По мнению сына экс-премьера России, его отец являл собой сплав личности, темперамента и эмоций, благодаря чему и родился такой политический эпос. Этот талант был порождён самобытностью Черномырдина, полагает собеседник издания.

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Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил высказывания Черномырдина, которые актуальны и по сей день. Среди них можно упомянуть такие, как "Здесь вам не тут!", "Хотели как лучше, а получилось как всегда", "Курс — он у нас один: правильный", "Мы выполнили все пункты — от А до Б".

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Wikipedia / Александр Стручков

Анатолий Симоненко
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