"Здесь вам не тут!": Сын Черномырдина предположил, откуда тот брал знаменитые высказывания
Сын Черномырдина Андрей: Крылатые высказывания отца "заложены харизмой"
Сегодня, 9 апреля, бывшему премьер-министру России Виктору Черномырдину могло бы исполниться 85 лет. Его сын Андрей Черномырдин ответил на вопрос, откуда брались высказывания его отца, впоследствии ставшие крылатыми и получившие называние "черномырдинки".
"Я думаю, это заложено его харизмой", — публикует сайт kp.ru слова Андрея Черномырдина.
По мнению сына экс-премьера России, его отец являл собой сплав личности, темперамента и эмоций, благодаря чему и родился такой политический эпос. Этот талант был порождён самобытностью Черномырдина, полагает собеседник издания.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил высказывания Черномырдина, которые актуальны и по сей день. Среди них можно упомянуть такие, как "Здесь вам не тут!", "Хотели как лучше, а получилось как всегда", "Курс — он у нас один: правильный", "Мы выполнили все пункты — от А до Б".
Wikipedia / Александр Стручков