"Здесь вам не тут!": Сын Черномырдина предположил, откуда тот брал знаменитые высказывания

По мнению сына экс-премьера России, его отец являл собой сплав личности, темперамента и эмоций, благодаря чему и родился такой политический эпос. Этот талант был порождён самобытностью Черномырдина, полагает собеседник издания.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил высказывания Черномырдина, которые актуальны и по сей день. Среди них можно упомянуть такие, как "Здесь вам не тут!", "Хотели как лучше, а получилось как всегда", "Курс — он у нас один: правильный", "Мы выполнили все пункты — от А до Б".