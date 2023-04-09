Пытались сжечь: На Сахалине кто-то выбросил гору копий чужих паспортов

В Сахалинской области во время прогулки по берегу моря местные жители обнаружили выброшенные документы: копии паспортов, а также страховые листы и сшитые стопки бухгалтерских отчётов. Всё это лежало в двух километрах от села Озёрского Корсаковского района.

"Мы сами не поняли, что за гора жжёной бумаги, пока не подошли поближе. Такой же объём документации зарыли в песке", — заявил сахалинец AsTV.

Предполагается, что кто-то пытался избавиться от ненужных документов. По всей видимости, довести дело до конца не удалось, так как пламя потухло.