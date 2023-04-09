Пытались сжечь: На Сахалине кто-то выбросил гору копий чужих паспортов
У села Озёрского на Сахалине выбросили копии паспортов и страховок
Копия паспорта, выброшенная среди других документов. Фото © AsTV
В Сахалинской области во время прогулки по берегу моря местные жители обнаружили выброшенные документы: копии паспортов, а также страховые листы и сшитые стопки бухгалтерских отчётов. Всё это лежало в двух километрах от села Озёрского Корсаковского района.
"Мы сами не поняли, что за гора жжёной бумаги, пока не подошли поближе. Такой же объём документации зарыли в песке", — заявил сахалинец AsTV.
Предполагается, что кто-то пытался избавиться от ненужных документов. По всей видимости, довести дело до конца не удалось, так как пламя потухло.
А несколько лет назад ростовская больница выбросила на свалку копии документов пациентов. Местных жителей просили не публиковать фото с ними, чтобы не нарушить закон о защите персональных данных.