ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 04:22

Пытались сжечь: На Сахалине кто-то выбросил гору копий чужих паспортов

У села Озёрского на Сахалине выбросили копии паспортов и страховок

<p>Копия паспорта, выброшенная среди других документов. Фото © AsTV</p>

Копия паспорта, выброшенная среди других документов. Фото © AsTV

В Сахалинской области во время прогулки по берегу моря местные жители обнаружили выброшенные документы: копии паспортов, а также страховые листы и сшитые стопки бухгалтерских отчётов. Всё это лежало в двух километрах от села Озёрского Корсаковского района.

"Мы сами не поняли, что за гора жжёной бумаги, пока не подошли поближе. Такой же объём документации зарыли в песке", — заявил сахалинец AsTV.

Предполагается, что кто-то пытался избавиться от ненужных документов. По всей видимости, довести дело до конца не удалось, так как пламя потухло.

В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты

В Татарстане на свалке среди мусора нашли медкарты

А несколько лет назад ростовская больница выбросила на свалку копии документов пациентов. Местных жителей просили не публиковать фото с ними, чтобы не нарушить закон о защите персональных данных.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров