ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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Какие товары россияне собираются купить для дачи и сколько готовы потратить

11 апреля, 13:06
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Приближается дачный сезон, и россияне начали закупать товары для загородного отдыха. Маркетологи проанализировали, какие товары покупатели собираются приобрести к новому дачному сезону, сколько на них потратят и как планируют проводить время за городом.

Выяснилось, что уже сейчас многие обладатели загородных домов хотят заняться обустройством дачи: к примеру, 40% респондентов приобретут аксессуары для сада или террасы, 22% — кухонные принадлежности, 20% — светильники, 17% — мебель для гостиной. На эти покупки 27% опрошенных рассчитывают потратить до 5 тысяч рублей, 22% — до 10 тысяч рублей, 18% — до 20 тысяч рублей, 17% — больше 20 тысяч рублей. Таковы результаты исследования сервиса Яндекс Маркет.

Многие респонденты больше не рассматривают дачу как место, где можно хранить старые и ненужные вещи. Наоборот, люди стремятся сделать загородный дом уютным — и заказывают товары для декора и интерьера.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Кстати, в этом году каждый третий респондент собирается пробыть за городом дольше, чем раньше. Треть из тех, кто планирует так сделать, хотят проводить больше времени на свежем воздухе и меньше — в Интернете. На даче примерно половина опрошенных будут ухаживать за огородом, 43% — облагораживать сад, 20% — заниматься ремонтом или стройкой.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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