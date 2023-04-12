Горячий вопрос: Можно ли заниматься сексом в космосе В этом вопросе есть аспекты технические, и они ещё более или менее решаемы, но есть аспекты биологические, а с ними потруднее. 11 апреля, 23:40 Любовь в космосе. Фото © Shutterstock

Если говорить о технической стороне вопроса, то в невесомости любое действие встречает равносильное противодействие. По сей причине единственно возможным вариантом выглядит привязывание себя друг к другу и окружающему пространству какими-то ремнями, а это, сами понимаете, развлечение на любителя.

Второй момент — кровообращение и вообще циркуляция всего и вся в организме. Всё это в отсутствие гравитации происходит абсолютно не так, как на Земле. Притяжение планеты тянет всё вниз, к ногам, и наш организм к этому адаптирован. В невесомости всё в теле распределяется равномерно, кровь больше времени, чем обычно, проводит в сосудах головы и меньше в ногах. Для решения этой проблемы есть даже, к примеру, специальный нагрузочный костюм для космонавтов "Чибис", он создаёт вокруг ног вакуум, тем самым понижает давление, и это как бы принудительно пригоняет кровь к ногам.

Космонавт Антон Шкаплеров в нагрузочном костюме "Чибис", предназначенном для регуляции кровообращения в невесомости. Фото © Предоставлено Институтом медико-биологических проблем РАН

Так вот, можно подозревать, что изменение циркуляции должно сказываться на любом процессе в человеческом теле.

Третье — при долгом пребывании на орбите (а космонавты там проводят и по полгода, и по целому году) мышцы становятся слабее, хотя экипаж и ежедневно тренируется. Наверняка все хоть раз смотрели приземление космонавтов и видели, что их приходится буквально вынимать из посадочной капсулы и нести.

Наконец, невесомость вкупе с космической радиацией, конечно, вредят и мужскому, и женскому организму. Если говорить о мужчинах, то супруга одного из космонавтов в неофициальной беседе намекнула автору данного материала, что "все жёны и все девушки космонавтов говорят одно и то же".

Тем не менее (тьфу-тьфу-тьфу) у космонавтов счастливые семьи, прекрасные дети. Но эти семьи и дети — на Земле. Здесь есть другой — гораздо более сложный — вопрос, от которого зависит будущее человечества как космической цивилизации, существование колоний на других планетах и так далее: вопрос о рождении детей в космосе, об их выживании и здоровье.

Так вот, если на вопрос о любви в космосе ещё можно ответить: в принципе, возможно, хотя и очень сложно, то насчёт беременности и родов в космосе на сегодняшний день: однозначно ни в коем случае. Пока что ни одна нормальная женщина на это не согласится. По крайней мере, в невесомости. Как объясняли в Институте медико-биологических проблем (в котором готовят космонавтов к полётам и следят за их здоровьем), пока ситуация такова, что рождённый в невесомости ребёнок, скорее всего, будет нежизнеспособен. По поводу Марса это тоже большой вопрос: да, там есть гравитация, но она другая, не такая, как на Земле. Значит, и человеческий организм будет вести себя по-другому.

Авторы Александр Бочаров