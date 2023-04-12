Попал на деньги: Как Киркорову аукнулся концерт с крестом в Москве В Арбитражный суд Москвы подан очередной иск к Филиппу Киркорову. Организатор концерта в Воронеже требует от поп-короля 4,5 млн за сорванное выступление. Это отголоски другого скандала с Киркоровым. 11 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Анастасия Диева, Агентство городских новостей “Москва” / Артур Новосильцев, Shutterstock

За что у Киркорова хотят взыскать деньги

Истцом выступила организатор концертов "Культурная служба". Фирма требует более 4,5 млн рублей по договору о возмездном оказании услуг.

Сыр-бор разгорелся из-за сорвавшегося концерта певца в Воронеже в октябре прошлого года. Тогда "Культурная служба" уведомила фанатов о переносе мероприятия на февраль этого года. Киркоров хоть и выступил перед зрителями, но иск получил.

Концерт не состоялся якобы по требованию местных активистов, упрекавших Киркорова в пропаганде ЛГБТ и оскорблении чувств верующих эпатажными выходками. Напомним, что год назад поп-король танцевал на кресте во время юбилейного шоу в Кремлевском дворце. После этого православные активисты в разных городах стали выступать против концертов Киркорова.

Скандальный номер Киркорова с крестом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

А в Таганском суде появился иск к Киркорову на 1 млн рублей. Адвокаты артиста смогли убедить судью, что их подзащитный не имел цели оскорбить религиозные ценности. Следом появился новый иск от некоего жителя Московской области Анатолия Рыськова, которому особняк поп-короля, расположенный на берегу Мякининской поймы Москвы-реки, помешал рыбачить.

Долги поп-короля

До всех этих событий — в 2021 году — к артисту пришли сотрудники ФССП: оказалось, на Киркорова составлены 7 актов по административным правонарушениям и возбуждено исполнительное производство на задолженность по кредитам. Сумма долга составила 70 млн рублей.

Певец не платил ни этот долг, ни ещё полмиллиона просрочки по другим кредитам, и даже игнорировал многочисленные штрафы ГИБДД. А к концу прошлого года у поп-короля скопились долги по налогам на его многочисленную недвижимость общей суммой более 7 млн рублей.

Что покупал Киркоров за границей

Вскоре выяснилось, что Киркоров приобрёл в Латвии в ипотеку квартиру, которая в пересчете на рубли стоит около 200 млн. В долг деньги дал местный банк ABLV. В феврале 2018 года организацию заподозрили в отмывании денег и финансировании терроризма, у ABLV начались проблемы, и готовящийся к банкротству банк потребовал у поп-короля вернуть деньги. После судебных разбирательств сумма снизилась с 200 до тех самых 70 млн рублей.

Латвийская квартира — не единственная зарубежная недвижимость Киркорова. Согласно базам данных, в 2008 году полный тёзка певца купил квартиру в Майами в районе Bal Harbour Village, в жилом комплексе Majestic Tower. Это 22-этажное здание с 166-ю резиденциями, построенное в 1998 году. Из окон здания открывается чудесный вид на побережье и окрестные пляжи.

Majestic Tower — одно из мест проживания Филиппа Киркорова в США. Фото © buyluxuryrealty.com

Жильцам комплекса доступны спа, салон красоты, теннисный корт, бассейн, фитнес-центр, баскетбольная площадка, бильярдная, библиотека и рестораны, благоустроенная территория с фонтанами, консьерж-сервис, услуги парковщика. Территория находится под круглосуточным наблюдением.

Квартира по меркам комплекса одна из самых маленьких — всего 201 "квадрат". В ней расположены две спальни, две ванных комнаты, гостевой туалет и большой балкон. Остекление панорамное, высота окон 3 метра. Сейчас здесь продаются сразу две квартиры точно такой же площади, их цена составляет 2,85 и 3,3 млн долларов.

В 2011 году там же в Майами в престижном районе La Gorce Dr человек по имени Filip Bedros Kirkorov приобрёл роскошный особняк в средиземноморском стиле через дорогу от Millionaires Row — "линии миллионеров"— набережной Майами Бич.













На 14 сотках находится дом площадью 775 кв м, в котором располагаются 7 спален, 7 ванных комнат, гостевой туалет, спортивный зал, кинотеатр и лифт. На территории также находятся бассейн и отдельный гостевой дом. Двор виллы выходит на поле для гольфа.

По некоторым данным, в ту пору американская мечта обошлась артисту в 4,2 млн долларов. С тех пор цена на эту недвижимость, по оценкам американских риелторов, могла вырасти как минимум вдвое.

Если отсюда выехать на трассу А1А и поехать вдоль побережья Атлантики к северу в Голливуд, дорога непременно приведёт в ещё один курортный район Майами — городок Санни-Айлс-Бич. Местные жители уже давно его называют маленькой Москвой из-за обилия богатых выходцев из бывшего СССР.

Здесь находится 23-этажный жилой комплекс Winston Tower. В нём расположилась ещё одна квартира Киркорова. Её площадь 100 квадратных метров, которую занимает одна спальня, два санузла и салон, совмещённый с кухней. Похоже, это было одно из первых приобретений певца. Последний раз недвижимость продавалась в 2020 году за 261 тыс. долларов.

Winston Tower — скорее всего, самое первое американское приобретение Киркорова.

Чем владеет Киркоров в России

Долгое время поп-король жил в пространстве, созданном сразу из пяти квартир дома, расположенного в Таганском районе Москвы на съезде с Садового кольца на Берниковскую набережную. Это место ещё помнит супругу Киркорова Аллу Пугачёву. Общая площадь недвижимости с видом на реку Яузу составила внушительные 332 квадрата. Судя по искам к певцу, которые рассматривались в Таганском суде вплоть до 2023 года, возможно, поп-король прописан там до сих пор.

Ещё две квартиры, переделанные в одну, находятся в доме в Арбатских переулках столицы. Общая площадь жилья достигает 400 "квадратов" + ещё одно машиноместо на 16 кв м.









И, наконец, то самое имение на берегу Мякининской поймы Москвы-реки. Особняк, стоящий на гектаре земли, артист приобрел в 2017 году. По разным оценкам стоимость недвижимости может варьироваться в пределах 700 млн — 1 млрд рублей. Здесь Филипп живёт с детьми Аллой-Викторией и Мартином и отцом Бедросом.

На территории поместья расположены сад, бассейн, сауна, спортзал, теннисный корт, собственный пляж и причал, который вызвал неудовольствие жителя Подмосковья из-за невозможности порыбачить.

Был ли у Киркорова какой-то умысел, когда он танцевал на кресте? 0 Да, он хотел эпатировать публику, чтобы о нём говорили Нет, это была просто декорация и он не планировал ничего плохого Я не слежу за жизнью Киркорова и мне всё равно, что с ним происходит

Авторы Евгений Кузнецов