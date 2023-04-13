Российская система контроля качества воздуха заработала в Узбекистане

В Узбекистане запущена цифровая система мониторинга воздуха "Мегафон Экология". Автоматизированный комплекс состоит из датчиков пыли, газоанализаторов и метеостанции.

Оборудование установлено около детского спортивного стадиона — социально значимого объекта города Ахангарана. Здесь цифровая система отследит концентрацию в воздухе взвешенных частиц (например, пыли), измерит содержание диоксида азота, серы и угарного газа, а также соберёт показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра. Замеры проводятся каждые пять минут, а все данные в результате передаются в контролирующий государственный орган — Госкомэкологию.

Платформа экомониторинга в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, прогнозирует превышение допустимых значений и даже рассчитывает потенциальную сумму штрафов. Такое оборудование успешно работает в ряде российских регионов, теперь к ним присоединился и Узбекистан.

В частности, в городе Ахангаран работает одно из ведущих предприятий цементной промышленности Узбекистана "Ахангаранцемент". В ближайшем будущем на платформе оператора связи будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаране, но и контроля выбросов предприятия.