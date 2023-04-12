Умер писатель Эдуард Багиров

Новостной проект блогера Ильи Варламова* в "Телеграме" сообщил о смерти Эдуарда Багирова. По словам одного из источников, последнюю неделю писатель находился в коме, у него якобы отказали все органы. Других подтверждений этой информации пока нет.

Эдуард Багиров — писатель, кинодраматург, политический консультант, политтехнолог, радиоведущий. Стал известен в 2007 году благодаря своему роману "Гастарбайтер", в котором рассказывается о молодом человеке, приехавшем покорять Москву без гроша в кармане. В 2008 году Багиров издаёт следующий роман — "Любовники", затем в 2010-м публикует "Идеалиста". В 2022 году стал ведущим авторской программы "Багиров против" на радио Sputnik. Ему было 47 лет.