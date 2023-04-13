Чистый четверг 13 апреля: Что можно и чего нельзя делать накануне Страстной пятницы

Каждый из дней Страстной седмицы, то есть последней недели Великого поста, отличается своими ограничениями как в питании, так и в действиях. В 2023 году Чистый четверг выпадает на 13 апреля. Иногда праздник называют Великий четверг, у него есть свои традиции, приметы и запреты.

Почему четверг назвали Чистым?

Чистый четверг: история названия, традиции, запреты. Фото © shutterstock

Помня быт наших предков, мы знаем, что именно в этот день было принято готовиться к предстоящей Пасхе, которая в 2023 году выпадает на воскресенье, 16 апреля. По одной из версий, во времена первых христиан в субботу накануне Светлого Христово Воскресения крестили людей. Значит, подготовиться к такому значимому событию нужно было заранее. Так как в Страстную пятницу есть свои особые ограничения, верующие готовились в четверг. Чистым четверг назвали из-за наводящейся чистоты в умах христиан, домах и теле.

Четверг — день Тайной вечери. В этот день вода обладает целительными свойствами, поэтому каждый должен совершить омовение с использованием четвергового мыла. В этот день принято завершать все домашние дела Елена Нолари Астролог

Что можно делать в Чистый четверг 13 апреля

Что можно и чего нельзя делать 13 апреля в Чистый четверг. Фото © shutterstock

В этот день нужно обязательно встать до рассвета, чтобы совершить омовение. В современности можно сходить в баню и принять душ, но лучше это делать в первой половине дня. Считается, что именно такая вода обладает силой и энергетикой, исцеляющей душу и тело, смывает грехи и болезни.

Потом православные верующие тщательно убираются дома, потому как в оставшиеся до светлого праздника Пасхи дни труд запрещён. Есть поверье, что если проигнорировать традицию и оставить дом грязным, то весь следующий год будут преследовать неудачи и ссоры с близкими.

В Чистый четверг можно начинать красить яйца и печь куличи, готовить творожную пасху. В виде исключения на Страстной неделе именно в четвёртый день можно есть пищу с растительным маслом.

В память об омовении Иисусом ног учеников в церковной традиции существует чин омовения ног: во время богослужения в кафедральных соборах архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам.

Чистый четверг 2023-го: чего нельзя делать

Чистый четверг 2023-го: традиции и запреты священного дня. Фото © shutterstock

Несмотря на то что Чистый четверг считается важным в христианстве днём, он не праздный. Значит, никаких исключений в еде не будет. Стоит всё так же придерживаться Великого поста и не есть мясо, молочные продукты и те, в чей состав входят ингредиенты животного происхождения.

13 апреля в Великий четверг запрещено петь, распивать алкоголь, играть свадьбы и в целом веселиться. Нельзя поднимать найденные на земле монетки и денежные купюры.