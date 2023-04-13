ВСУ попытались атаковать Мелитополь с помощью беспилотников, сработала ПВО

Мелитополь в Запорожской области попытались атаковать украинские военные с помощью беспилотников. В городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам рассказали в экстренных службах региона.

"Киевский режим совершил очередную попытку атаковать Мелитополь беспилотниками. Отработала система ПВО", — указал представитель служб.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале уточнил, что был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).