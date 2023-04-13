Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить

В Кремле прокомментировали решение суда в Гааге о выплате украинскому "Нафтогазу" компенсации в пять миллиардов долларов за утрату активов в Крыму. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все бумаги по этому делу сначала нужно внимательно проанализировать.

"Эта тяжба имела место, она не новая. Но решение по ней новое, и его нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", — заявил журналистам представитель Кремля.