Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить
В Кремле прокомментировали решение суда в Гааге о выплате украинскому "Нафтогазу" компенсации в пять миллиардов долларов за утрату активов в Крыму. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все бумаги по этому делу сначала нужно внимательно проанализировать.
"Эта тяжба имела место, она не новая. Но решение по ней новое, и его нужно проанализировать. Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", — заявил журналистам представитель Кремля.
Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году "Нафтогаз" заявил, что российская сторона якобы "захватила" буровые установки, газопроводы, флот и административные здания. Накануне Арбитражный трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинской организации пять миллиардов долларов.
ТАСС / Валерий Шарифулин