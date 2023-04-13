Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге проведут 24 июня

Праздник школьных выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге в этом году проведут в ту же дату, что и в прошлом, — 24 июня. Такое решение приняли власти города.

"Установить дату проведения праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" 24 июня 2023 года", — цитирует газета "Петербургский дневник" проект постановления городского правительства, проходящего антикоррупционную экспертизу.

В оргкомитете "Алых парусов" в том числе окажутся председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Голомбиевский, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Во время празднования бриг "Россия" зайдёт в акваторию между Петропавловской крепостью и Эрмитажем со стороны Васильевского острова.