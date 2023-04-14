Леди Гага получила должность в кабинете Байдена
Байден сделал Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре
Американская поп-звезда и актриса Леди Гага получила должность в Белом доме. Президент США Джо Байден сделал её сопредседателем комитета по культуре и искусству. Соответствующая информация указана в заявлении, которое распространила пресс-служба лидера Штатов.
В документе говорится, что Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, а именно так на самом деле зовут Леди Гагу, имеет 13 премий "Грэмми", а также является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она была включена в список сотни самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Певица активно занимается благотворительностью, а также участвует в общественных кампаниях. Нередко Гага поддерживала Байдена в рамках его предвыборной кампании.
Напомним, Гага исполнила гимн США на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Её выступление транслировалось в прямом эфире американских телеканалов.
Twitter / @moodsofaquarius