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13 апреля, 22:01

Леди Гага получила должность в кабинете Байдена

Байден сделал Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре

Американская поп-звезда и актриса Леди Гага получила должность в Белом доме. Президент США Джо Байден сделал её сопредседателем комитета по культуре и искусству. Соответствующая информация указана в заявлении, которое распространила пресс-служба лидера Штатов.

В документе говорится, что Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, а именно так на самом деле зовут Леди Гагу, имеет 13 премий "Грэмми", а также является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она была включена в список сотни самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Певица активно занимается благотворительностью, а также участвует в общественных кампаниях. Нередко Гага поддерживала Байдена в рамках его предвыборной кампании.

Шаман связала судьбу США при Байдене с нарядом Леди Гаги на инаугурации

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Напомним, Гага исполнила гимн США на инаугурации избранного президента Джо Байдена. Её выступление транслировалось в прямом эфире американских телеканалов.

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Twitter / @moodsofaquarius

Анатолий Симоненко
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