Леди Гага получила должность в кабинете Байдена

В документе говорится, что Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, а именно так на самом деле зовут Леди Гагу, имеет 13 премий "Грэмми", а также является одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории. Она была включена в список сотни самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Певица активно занимается благотворительностью, а также участвует в общественных кампаниях. Нередко Гага поддерживала Байдена в рамках его предвыборной кампании.