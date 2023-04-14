В Кремле ответили на вопрос о совместных военных учениях России и Китая

В Кремле не стали комментировать возможность совместных учений Вооружённых сил России и Китая в свете предстоящего визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, об этом лучше спрашивать представителей военного ведомства.

"Это надо спрашивать в Министерстве обороны", — сказал глава пресс-службы Кремля.