Прочь из Галактики: Учёные обнаружили в космосе "сбежавшую" чёрную дыру Она в пять раз больше той, которая находится в центре Млечного Пути, и мчится со скоростью полторы с лишним тысячи километров в секунду. 17 апреля, 23:40 Чёрная дыра. Фото © Shutterstock

Всё началось вот с этого снимка телескопа "Хаббл". Полоса, которую здесь можно видеть, протягивается на 200 тысяч световых лет. Это вдвое больше диаметра всей нашей галактики Млечный Путь. Учёные уверяют, что при всех возможностях современной астрономии ничего подобного они ещё в космосе не видели.

Полоса протяжённостью в 200 тысяч световых лет, которая тянется за сверхмассивной чёрной дырой. Фото © NASA

В принципе даже не занимающийся наукой человек может разглядеть, что полоса неоднородна: на том конце, который смотрит вниз, наблюдается чуть более яркий объект. А уже профессиональные измерения приводят к выводу, что этот объект имеет массу в 20 миллионов Солнц. Такую массу во Вселенной может иметь только одно — сверхмассивная чёрная дыра. И то далеко не всякая. К примеру, в центре нашей галактики Млечный Путь тоже находится такой монстр, но он "весит" четыре миллиона Солнц. То есть этот оставляющий за собой хвост галактический центр в пять раз массивнее.

И это не мешает ему нестись по космическому пространству со скоростью 1600 километров в секунду. Как объясняют в NASA, расстояние между Луной и Землёй эта чёрная дыра преодолела бы за 14 минут. Значит, от Солнца до Земли она бы долетела за 26 часов. Для сравнения, свет от Солнца к нам летит восемь минут.

Хвост обезумевшей чёрной дыры состоит из огромного количества молодых и прямо сейчас рождающихся звёзд. Но самое интересное, что он указывает чётко на маленькую галактику в 7,5 миллиарда световых лет от Земли. Как поняли учёные, от неё чёрная дыра и убегает. Как сказано в опубликованной научной работе, радиус у этой галактики — 1,2 килопарсек, то есть меньше четырёх тысяч световых лет, а масса оценивается примерно в семь миллионов Солнц. Астрофизики задались вопросом, как она могла заставить супермассивную чёрную дыру спасаться от неё таким космическим бегством. При ближайшем рассмотрении они заметили, что от этой родительской галактики с другой стороны тоже тянется хвостик, только очень маленький.

Учёные подозревают, что там когда-то встретились три галактики. Сначала примерно 50 миллионов лет назад столкнулись две, они какое-то время кружились в танце, а потом возник третий лишний и начался полный хаос. Сложно сказать, кого из троих в таком случае должно отбросить прочь, это, видимо, зависит в том числе от массы каждого из них. Но в любом случае выходит так, что одна из трёх галактик получает от гравитации двух других мощнейший ускорительный импульс.

"Сбежавшая" чёрная дыра на снимках телескопа Hubble и анимация возможного сценария её возникновения. Видео © NASA

Дело в том, что гравитация работает очень интересно: она окружающие объекты не только притягивает, но и на нужном расстоянии может придать им ускорение и таким образом, наоборот, отогнать от себя. Это называется гравитационным манёвром. Его активно используют для запусков межпланетных станций — они получают дополнительное ускорение при пролёте, к примеру, мимо Венеры или Юпитера (в зависимости от того, куда запускают). Так вот, учёные и склоняются к тому, что гигантская чёрная дыра невольно совершила такой гравитационный манёвр.

Авторы Адель Романенкова