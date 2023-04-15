Маск решил "перейти на сторону зла" и создать свой аналог ChatGPT
FT: Маск планирует запустить стартап-конкурент ChatGPT
Американский миллиардер Илон Маск, недавно подписавший призыв временно запретить развитие искусственного интеллекта, теперь планирует запустить свой стартап в этой области. Его цель — конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.
По её данным, владелец Tesla, SpaceX и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта. Например, он уже привлёк бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина и около шести других инженеров.
А ещё Маск уже закупил тысячи мощных графических процессоров от Nvidia. Они могут помочь создать языковую модель — систему искусственного интеллекта, способную обрабатывать контент и создавать тексты, похожие на человеческие.
Маск также ведёт переговоры с рядом инвесторов о перспективах вложения ими денег в новый проект. По словам источника издания, некоторые из них "в восторге" и "куча людей инвестирует в это".
Напомним, в конце марта 2023 года было опубликовано открытое письмо учёных, инженеров и многих других специалистов, которые занимаются или интересуются темой искусственного интеллекта. Его подписали в том числе глава SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк, сотрудники ведущих мировых университетов: Массачусетского, Гарварда, Кембриджа, Сорбонны. Есть даже в этом списке несколько россиян, например учитель из Русской математической школы и концепт-художник из Российского колледжа телекоммуникационных систем. Главный посыл этого письма — требование немедленно и как минимум на шесть месяцев остановить обучение всех систем искусственного интеллекта мощностью выше GPT-4.
ТАСС / Carina Johansen