Маск решил "перейти на сторону зла" и создать свой аналог ChatGPT

Американский миллиардер Илон Маск, недавно подписавший призыв временно запретить развитие искусственного интеллекта, теперь планирует запустить свой стартап в этой области. Его цель — конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По её данным, владелец Tesla, SpaceX и Twitter собирает команду исследователей и инженеров в области искусственного интеллекта. Например, он уже привлёк бывшего сотрудника DeepMind Игоря Бабушкина и около шести других инженеров.

А ещё Маск уже закупил тысячи мощных графических процессоров от Nvidia. Они могут помочь создать языковую модель — систему искусственного интеллекта, способную обрабатывать контент и создавать тексты, похожие на человеческие.

Маск также ведёт переговоры с рядом инвесторов о перспективах вложения ими денег в новый проект. По словам источника издания, некоторые из них "в восторге" и "куча людей инвестирует в это".