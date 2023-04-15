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15 апреля, 02:50

Недалеко от места выступления премьера Японии раздался взрыв

В Японии раздался громкий взрыв рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида. Он не пострадал, сообщает телеканал NHK. Случилось это в городе Вакаяма на западе страны.

Задержание мужчины после взрыва у места выступления премьера Японии. Видео © NHK

По его информации, Кисида был экстренно эвакуирован в безопасное место, ему уже ничего не угрожает. Рядом с местом выступления премьера был задержан один человек. Телеканал публикует видео с места случившегося. Там видно, как полиция скручивает мужчину и укладывает его на землю.

По данным агентства Киодо, этот неизвестный перед выступлением Кисиды кинул предмет, похожий на дымовую шашку, затем прогремел взрыв. Премьер же пока был размещён в полицейском управлении города Вакаяма.

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Напомним, что жертвой покушения в Японии стал прежний премьер — Синдзо Абэ. Лайф рассказывал, что 8 июля 2022 года на него напали во время предвыборного выступления в городе Наре. Абэ получил ранение в грудь, после чего его госпитализировали с кровотечением. Медики не смогли спасти политика: он скончался в тот же день. Нападавшего задержали, им оказался бывший моряк — Тэцуя Ямагами. На допросе он признался, что хотел убить Абэ. Однако позже он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.

Обложка ©

ТАСС \ AP \ Jose Luis Magana

Андрей Григорьев
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