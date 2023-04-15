Недалеко от места выступления премьера Японии раздался взрыв

В Японии раздался громкий взрыв рядом с местом, где выступал премьер Фумио Кисида. Он не пострадал, сообщает телеканал NHK. Случилось это в городе Вакаяма на западе страны.

По его информации, Кисида был экстренно эвакуирован в безопасное место, ему уже ничего не угрожает. Рядом с местом выступления премьера был задержан один человек. Телеканал публикует видео с места случившегося. Там видно, как полиция скручивает мужчину и укладывает его на землю.