Шторм для организма: Магнитные бури в мае 2023 года — прогноз неблагоприятных дней Магнитные бури влияют не только на работу электроники, но и на здоровье человека. Они могут повышать вязкость крови и нарушать работу сердца и вилять на работу опорно-двигательного аппарата. 18 апреля, 23:40 Плохое самочувствие, головная боль, скачки артериального давления, головокружение могут быть вызваны магнитной бурей. Обложка © Shutterstock

Важно знать, в какие дни они проходят и с какой мощностью. Чтобы не пропустить начало геомагнитных штормов, специалисты проводят исследования, фиксируют показания и публикуют их в открытом доступе, после чего составляются таблицы, которые удобно использовать при планировании повседневных дел.

Прогноз магнитных бурь на май 2023 года

Так как до мая ещё достаточно долго, точных прогнозов на этот месяц нет, но уже есть данные, когда и с какой силой, предположительно, пройдут магнитные бури. Мы постарались найти всю информацию, касающуюся данного вопроса, и составить прогноз магнитных бурь на май 2023 года.

1 и 2 мая пройдут довольно сильные магнитные бури, которые могут оказаться ощутимы не только для метеочувствительных, но и для обычных людей.

3–11 мая солнечная активность может оказаться в какие-то дни сильнее, а в какие-то немного слабее, чем в начале месяца, но все же останется довольно мощной и даже опасной, особенно для метеозависимых людей.

с 12 по 16 мая ожидается снижение силы геомагнитных штормов, поэтому в эти дни, вероятно, всем метеочувствительным можно будет немного выдохнуть.

Но расслабляться не стоит, ведь уже 17 и 18 мая (по другим данным 19 мая) специалисты ждут мощной вспышки.

С 19 по 27 мая геомагнитная активность должна снизиться до нормального состояния. Эффект от снижения, вероятно, почувствуют на себе лишь метеочувствительные люди.

28–31 мая магнитные бури снова наберут силы и могут повлиять на здоровье метеозависимых людей.

Календарь неблагоприятных дней в мае 2023 года

Симптомы во время магнитных бурь и солнечной активности

Люди делятся на метеозависимых и тех, кто ощущает на себе влияние солнечной активности только при очень высоких её показателях.

Магнитные бури способны влиять на работу электроники и незащищённых электросетей. Фото © Shutterstock

Симптомы во время магнитных бурь бывают разные, но всё же общие, присущие большинству, выделяются врачами и специалистами по сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системе.

Головная боль;

Резкие скачки артериального давления;

Головокружение;

Учащённое сердцебиение;

Затруднённое дыхание;

Нарушение сна, бессонница;

Рассеянность, раздражительность, тревожность;

Усталость;

Боли в суставах, ломота в костях;

Обострение недугов у людей с хроническими заболеваниями.

Что категорически нельзя делать во время магнитных бурь

Так как влияние магнитных бурь на организм человека, особенно метеочувствительного, это не шутки, существует ряд противопоказаний, то есть список того, чего нельзя (нежелательно) делать во время мощной солнечной активности.

Во время магнитной бури нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям. Фото © Shutterstock

Во время геомагнитных штормов стоит избегать работы с техникой;

Нежелательно садиться за руль, даже если вы не относите себя к метеочувствительным людям;

По возможности метеопату лучше отказаться от работы, которая требует сосредоточенности и внимания;

Не используйте слишком часто телефон или компьютер;

Не занимайтесь тяжелой физической активностью.

Как защититься от магнитных бурь в мае

Чтобы защититься или хотя бы относительно легко перенести период сильных магнитных бурь, необходимо к ним подготовиться.

Специалисты рекомендуют снизить физическую активность, чаще принимать контрастный душ, меньше есть вредной пищи, ограничить себя в употреблении алкоголя, больше же пить свежевыжатого сока и воды. А также следить за своим эмоциональным состоянием, стараться не нервничать и не стрессовать.

Эти простые на первый взгляд рекомендации помогут подготовиться и перенести период магнитных штормов намного легче.

Авторы Евгений Самарин