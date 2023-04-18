Спрос на товары для умного дома в России вырос в 1,5 раза

Россияне активно интересуются товарами для системы "Умный дом". Статистика показывает, что в январе – марте 2023 года продажи умных домашних устройств выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Такие данные Лайфу предоставили в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Одной из причин роста стала доступность устройств: средняя цена гаджетов за год снизилась на треть (35%). Например, сейчас стоимость "умной" лампочки практически сопоставима со стандартной светодиодной.

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Эксперты подсчитали, что продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте оказались интеллектуальные системы освещения: их продажи выросли на 40%. Заметно увеличился спрос и на различные датчики: их россияне покупали на 17% чаще.