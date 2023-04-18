КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 13:26

"Дайте мне победить": В России сняли пронзительную документалку об особенных спортсменах

<p>Кадр из фильма "Дайте мне победить" (материалы предоставлены Лайфу) </p>

Кадр из фильма "Дайте мне победить" (материалы предоставлены Лайфу)

В январе 2023 года Россия впервые в своей истории готовилась принять Всемирные игры Специальной Олимпиады с участием атлетов с ментальными особенностями из 108 стран. Местом проведения зимних Игр была выбрана Казань. Нашу страну должны были представлять 156 атлетов, завоевавших право участия в Играх на условиях сложного отбора. Но жизнь внесла свои коррективы, и Всемирные игры не состоялись. Жизнь спортсменов, их родителей, тренеров и всех причастных к развитию инклюзивного общества поделилась на до и после.

В основе фильма режиссёров Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко по сценарию Марии Рено — судьбы героев из разных городов страны. Съёмки проходили в Южно-Сахалинске, Уфе, Пензе, Костроме, Казани, Петербурге и Москве. Спортсмены оказались наедине со своими мечтами, надеждами и достижениями. И теперь их задача — научиться жить и стремиться к новым победам и результатам, даже если "с миром что-то не так", как выразилась одна из героинь.

"Фильм расскажет о том, как зародилось движение Специальной Олимпиады в США, как адаптивный спорт развивался в СССР и России, и поднимет тему инклюзивности через личные истории спортсменов участников игр, их тренеров, родителей и послов Специальной Олимпиады из разных стран", — говорится в аннотации фильма на сайте студии "Остров".

"Дайте мне победить" вошёл в тройку российских лент, представляющих документальную программу 45-го Московского международного кинофестиваля.

Алексей Берковиц
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