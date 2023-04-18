Удалённый помощник: Как умные очки помогают экономить деньги Представьте ситуацию: где-то на сибирском заводе установили новое импортное оборудование, а для его запуска нужны иностранные специалисты. Но как в сегодняшних обстоятельствах они смогут приехать и когда? Обложка © РУСАЛ

Похожая ситуация недавно произошла на Саяногорском алюминиевом заводе, входящем в группу РУСАЛ. Понадобилась консультация при наладке оборудования машин правки-мойки и продольной резки. Проблема в том, что оборудование иностранное. Выходом стало использование комплекса "Удалённый помощник" на основе технологии дополненной реальности, который компания с прошлого года активно продвигает на своих предприятиях. Комплекс состоит из защищённых очков вспомогательной реальности. Они оснащены целым рядом функций и адаптированы для эксплуатации в самых сложных условиях. Устройство относится к группе Wearable devices. Это значит, что его можно носить на себе или крепить к защитной каске.

Немного ниже линии глаз расположен микродисплей высокого разрешения, на который можно вывести абсолютно любую визуальную информацию. Кроме того, устройство снабжено микрофоном и динамиками, а также голосовым управлением. Таким образом, пользователь имеет возможность управлять процессом, производить расчёты и выполнять различные операции.

Вторая составляющая комплекса — программное обеспечение "Удалённый помощник", которое обеспечивает устойчивую связь, фото- и видеофиксацию происходящего, а также сбор участников в конференцию. При необходимости тот самый помощник на другом конце экрана может маркером показать, какую кнопку нажать, или отправить чертёж для понимания устройства оборудования.

Чтобы пользоваться очками, не требуется каких-то особенных знаний и умений — всё предельно просто. Заводской специалист надевает очки, направляется к вышедшему из строя оборудованию, а представитель фирмы дистанционно на мониторе своего компьютера видит всю картину его глазами, может обмениваться с ним информацией, консультировать, управлять его действиями, отслеживать параметры и т.д. Устройство позволяет не только общаться голосом: на монитор очков в режиме онлайн можно выводить чертежи и текстовые сообщения, рисовать подсказки. К сеансу связи могут подключаться и несколько специалистов, общаясь в формате конференции. Управление и перемещение по приложениям, ввод текста и цифр осуществляются с помощью голосовых команд на десяти поддерживаемых языках: английском, испанском, итальянском, китайском, корейском, немецком, португальском, русском, французском и японском.

Очки-полиглоты оказались особенно востребованы на предприятии "Компания бокситов Киндии" (КБК) в Гвинее. Первым опытом использования устройства стала замена датчика-детектора в спектральном анализаторе боксита "Спектроскан" в Дебеле. Предприятие сэкономило около 18 тысяч долларов только на оплате командировки и услуг заграничных коллег. Следующим проектом, в рамках которого применялись очки дополненной реальности, стал удалённый запуск маслоанализаторов для локомотивов. Работу выполняли лаборанты КБК, а эксперты удалённо пошагово управляли их действиями, объясняя, каким образом и в какой последовательности необходимо выполнять технологическую операцию. В данном случае экономия составила 8,5 тысячи евро. Но этим результат не ограничился.

— Во время удалённого запуска мы попутно обнаружили неисправность одного прибора. Используемая нами технология позволила оперативно собрать на одной платформе представителей поставщиков из Италии, Чехии и Франции. В результате онлайн-конференции и проведённых консультаций мы смогли быстро и эффективно устранить дефект, — сообщил начальник отдела информационных технологий КБК Александр Карпов.

На САЯНАЛе всё прошло удачно. "У нас одним из первых устройство опробовал электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Андрей Шелкунов. Онлайн-консультирование из Испании проводили эксперты поставщика оборудования. Подход доказал свою эффективность. Качество настройки осталось прежним, саму операцию можно организовать намного быстрее, чем при традиционном подходе, а ещё один весомый плюс — экономия на командировочных расходах. Теперь при возникновении проблем мы также можем использовать очки для взаимной помощи между специалистами предприятий дивизиона", — говорит начальник профильной службы САЯНАЛа Альберт Шуляк.

Одними из первых в компании применять очки дополненной реальности стали специалисты Технической дирекции Русала (ПромТехРазвитие), специализирующиеся на монтаже и пусконаладке оборудования. Первым проектом, реализованным с помощью устройства, стал запуск в начале 2023 года установок пропилки пазов анодов на складе обожжённых анодов ТАФ. Оборудование изготовила итальянская компания, но у зарубежных специалистов не было необходимости присутствовать на строительной площадке. Представители производителя работали в удалённом режиме.

Фото © РУСАЛ

— Сначала наши зарубежные партнёры с настороженностью отнеслись к удалённой работе с незнакомым им программным обеспечением. Но потом они по достоинству оценили российскую разработку и сейчас уже сами выходят на нас, просят организовать сеанс связи для проведения наладки оборудования. Очки просты в эксплуатации, управляются с помощью голосовых команд. Для организации конференции удалённому эксперту не требуется устанавливать никакого дополнительного программного обеспечения, достаточно перейти по ссылке, которую отправляет наш администратор. Дальше он от первого лица видит все действия, производимые специалистом на месте, и дистанционно управляет процессом, при необходимости предоставляя необходимые чертежи и схемы, — рассказал руководитель группы по направлению "Автоматизация" Сергей Стрельченко.

Сегодня в высокой степени готовности находятся и другие проекты с использованием этой цифровой технологии. К ней подключается всё больше участников по мере того, как специалисты оценивают эффективность её применения.

И это лишь часть обширной программы цифровизации. Инновационные решения на предприятиях компании широко используются на всех этапах технологической цепочки, помогая сводить к минимуму ручной труд, контролировать качество продукции, экономить время и ресурсы.

Директор департамента цифровых решений РУСАЛа Артур Арустамов рассказывает: "Нас вряд ли можно назвать теми, кто гонится за модой и не обращает внимания на реальную пользу цифровых решений в производстве. К технологии дополненной реальности мы долго присматривались, изучали международный опыт и доступные сегодня технологии, оценивали пользу. Ещё в 2021-м мы уже проводили переговоры с крупнейшими поставщиками оборудования о возможности снижения на 10–15% стоимости шефмонтажных работ из-за использования очков дополненной реальности. На примере крупнейшего проекта модернизации заводов эта сумма достигала сотен тысяч евро. Могу с ответственностью сказать, что опыт РУСАЛа в работе с очками дополненной реальности для производственных нужд можно смело назвать передовым в России, а может быть и в мире. В работе находятся ещё несколько проектов с использованием данной технологии. Мы надеемся, что вы о них тоже услышите в ближайшее время".

Авторы Валерия Мишина