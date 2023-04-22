Необъяснимые вещи: Учёные получили новые снимки телескопа James Webb и увидели странные объекты То, что они увидели на самых окраинах Вселенной, не сходится с текущими представлениями о том, как она вообще возникла. 21 апреля, 23:40 Телескоп James Webb. Обложка © Shutterstock

Сначала для понимания того, что видно на снимках, — самое основное о Вселенной. Ей примерно 13 миллиардов и 700 миллионов лет. Во всяком случае, так подсчитали в 2018 году с помощью данных космической обсерватории Planck. Но Вселенная, как известно, расширяется, притом всё быстрее и быстрее. По подсчётам астрофизиков, за эти без малого 14 миллиардов лет существования доступная для наблюдения Вселенная расширилась до радиуса в 46 миллиардов световых лет. То есть сейчас она простирается от "края" до "края" на 92 миллиарда световых лет. И в этом пространстве, по современным представлениям, находится два триллиона галактик.

У учёных есть примерный сценарий развития событий после Большого взрыва. По этому сценарию, самое первое вещество, которое возникло во Вселенной, — водород. Дело в том, что его атом устроен максимально просто: один протон и один электрон. Так вот, первые эти полноценные атомы возникли через 380 тысяч лет после Большого взрыва, и после этого вся Вселенная на сотни миллионов лет заполнилась таким водородным "смогом". Но со временем вещество, конечно, под действием гравитации стало концентрироваться в сгустки, эти сгустки начинали вращаться, появились первые протозвёздные диски. Считается, что самые первые звёзды и, соответственно, состоящие из них целые галактики возникали в период через 550–800 миллионов лет после Большого взрыва. И учёные по логике вещей ожидают, что самые первые новорождённые галактики должны быть не очень массивными. Допустим, иметь массу в миллиард Солнц. Это немного. Для сравнения: как пишут, к примеру, на сайтах Гарварда и журнала Смитсоновского института, масса нашей родной галактики Млечный Путь оценивается в 60 миллиардов Солнц. Но Млечный Путь и существует, собственно, со времён рождения самых первых галактик: ему 13 миллиардов лет.

А теперь смотрим, что присылает знаменитая космическая обсерватория James Webb, которую создали на смену легендарному "Хабблу". Надо сказать, что эта обсерватория — инфракрасная, это позволяет ей заглянуть в такие глубины Вселенной, какие даже "Хабблу" были недоступны. Так вот, "Уэбб" увидел и показал шесть галактик, которые смело можно заносить в список самых далёких, какие только известны науке.

Снимки галактик, только что возникших в молодой Вселенной. Фото © NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology). Обработка изображения G. Brammer (Niels Bohr Institute’s Cosmic Dawn Center at the University of Copenhagen)

Правда, именно расстояние до них нигде не пишут, зато подсчитали, что сейчас им около 13 миллиардов лет, как и нашему Млечному Пути. А на снимках они запечатлены такими, какими были всего через 500–700 миллионов лет после Большого взрыва. 13 миллиардов лет назад. Какие они сейчас, что с ними сейчас — это мы в телескоп не видим. Таков парадокс космических наблюдений: когда мы смотрим на звёздное небо, мы видим его не таким, какое оно есть сейчас, а таким, каким оно было когда-то. Это потому, что свету нужно время, чтобы добраться до нас. От Солнца ему достаточно восьми минут, а вот от звёзд системы Альфа Центавра — целых четыре года. А от звёзд ковша Большой Медведицы — уже порядка сотни лет. И так далее.

Так вот, видим шесть галактик, которые только что появились в юной Вселенной. А потом измеряем их массу и получаем, что она составляет как минимум десять миллиардов Солнц, а в случае одной из галактик — все 100 миллиардов. Больше, чем у Млечного Пути. Это что же получается: только-только случился Большой взрыв, появилось вещество и стали формироваться галактики, как мы уже наблюдаем монстров каких-то невообразимых размеров? Учёные уверяют, что не может такого быть во Вселенной возрастом в полмиллиона лет. Поэтому есть два варианта: либо в расчётах и измерениях закралась ошибка, либо всю историю Вселенной надо переписывать: в ней сыграло историческую роль то, чего мы пока не знаем.

Авторы Адель Романенкова