На территорию Белого дома проник ребёнок-нарушитель

В Вашингтоне на территорию Белого дома было совершено незаконное вторжение. Нарушителем оказался маленький мальчик, который сумел протиснуться сквозь забор. Это был первый подобный инцидент с тех пор, как высоту забора вокруг Белого дома увеличили до четырёх метров.

"Ребёнок во вторник получил звание одного из самых маленьких нарушителей, проникнувших на территорию Белого дома, после того как протиснулся через металлическое ограждение на северной стороне здания", — передаёт Associated Press.

По данным агентства, доступ на территорию ограничили до момента возвращения ребёнка родителям. Перед этим сотрудники Секретной службы допросили последних. Впрочем, как именно ребёнок проник на территорию, вопросов не вызывает, ведь расстояние между прутьями ограждения составляет чуть больше 12 см. Нередки случаи, когда взрослые дети застревают между ними.