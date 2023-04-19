Созданный нейросетью "снимок" победил на международном конкурсе фотографии

Фотограф из Берлина Борис Эльдагсен не стал присваивать себе лавры победы в конкурсе Sony World Photography Award и отказался от престижной награды. Дело в том, что фото-победитель было сделано не им, а сгенерировано искусственным интеллектом. Об этом сообщает агентство ДПА.

Этот снимок Эльдагсен намеренно послал на конкурс в декабре 2022 года. Фото выполнено в чёрно-белом цвете, на нём изображены две женщины разных поколений. Одна на переднем плане, вторая позади неё. 2 марта фотограф выяснил, что его снимок победил на конкурсе. Об этом он написал на личном сайте, отказавшись принимать награду. Борис Эльдагсен объяснил, что его заявка — это эксперимент, которым он хотел привлечь внимание общественности.

"Созданные искусственным интеллектом изображения не должны конкурировать с фотографиями, это совсем разные вещи. Мы нуждаемся в серьёзной дискуссии на тему, что считать фотографией, а что нет", — заявил Эльдагсен.

При этом организаторы конкурса не знали, что фотографию была полностью создана машинными алгоритмами. По данным ДПА, Эльдагсен не поставил их в известность о том, в какой мере задействовал ИИ.