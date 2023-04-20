Президент Никарагуа заявил, что США — дирижёр террористического оркестра
Президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал Соединённые Штаты дирижёром международного террористического оркестра. Он считает, что Вашингтон использует Украину ради избавления от России.
"НАТО окружает Россию ещё большим количеством оружия и военных баз. США дирижируют международным террористическим оркестром", — приводит "Канал куатро" слова Ортеги в послании к народу.
Он добавил, что от конфликта на Украине страдают все страны. Ортега считает, что, по сути, уже идёт третья мировая война, так как "США и Европа используют Украину, чтобы найти способ избавиться от России.
Лидер Никарагуа рассказал, что ситуацию на Украине обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым, который побывал в этой стране 18 апреля.
"Российская Федерация ведёт бой за мир, он не против народа, он против фашистов", — заключил Ортега.
Как сообщал Лайф, ранее антироссийские санкции в Никарагуа объявили бомбой замедленного действия. Об этом заявил второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро.
Zuma / TASS