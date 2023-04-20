"Слишком спешили": Почему советскую марсианскую ракету Н-1 так и не запустили В Институте космических исследований РАН считают, что Илон Маск в ракетостроении во многом использует советские достижения и советский подход. 20 апреля, 15:41 Построенная в СССР ракета для межпланетных миссий Н-1 и космический корабль Starship, установленный на ракете Super Heavy. Обложка © Wikipedia, © Getty Images / SpaceX / Handout / Anadolu Agency

Неудачные испытания — неизбежное явление в ракетостроении, объяснил в интервью Лайфу ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Напомним, 20 апреля 2023 года первый запуск космического корабля Starship на околоземную орбиту преждевременно прервался: на четвёртой минуте после старта сработала система прекращения полёта, Starship взорвался на высоте 38 километров. Эксперт отметил, что в последнее время таких случаев становится несколько меньше.

— Поставили датчики всюду, где можно и нельзя, и благодаря им начали понимать, что становится предвестником взрыва. Вот это самое трудное было. И это главный секрет: понять, где вовремя выключить, — подчёркивает ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

Эксперт также поделился мнением, почему в своё время не удалось запустить ракету Н-1, построенную в СССР в 1970-е годы для межпланетных миссий — для полётов на Луну и Марс. Было четыре испытания, все оказались неудачными. По мнению учёного, главная проблема была в том, чтобы одновременно контролировать работу всех двигателей, а их у Н-1 было три десятка.

— Не отработали их, попросту говоря. Нужно было их ещё попускать, чтобы научиться избегать таких мелочей, которые могут проявиться только при множестве испытаний. Как это и происходило у Маска. Если в двух словах — слишком спешили, — считает Натан Эйсмонт.

Кстати, по мнению специалиста ИКИ РАН, Илон Маск во многом использует те же подходы, какие применялись в советской космонавтике. В биографии главы SpaceX упоминается, что он увлечённо читал советские учебники по ракетостроению. По мнению Натана Эйсмонта, это отразилось на том, что Илон Маск делает сейчас. К примеру, построенный в SpaceX метановый двигатель Raptor — это, по сути дела, современное продолжение двигателя РД-170, созданного в НПО "Энергомаш" ещё в советские годы.

РД-170 и "Раптор". Фото © Wikipedia, © Wikipedia

— Маск не чистый менеджер. Хотя он, я бы сказал, замечательный менеджер, но он ещё и понимает, что он делает. Видно, что ему это интересно. И он хочет всё это сам понять. Он хочет сам разобраться и сам разбирается. И в этом его гигантское преимущество. У Королёва был примерно тот же подход, — объясняет он.

Авторы Адель Романенкова