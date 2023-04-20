В первом художественном фильме, снятом в космосе, показали банковский перевод с МКС на Землю 20 апреля, 17:45 Актриса Юлия Пересильд. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

20 апреля состоялась премьера фильма "Вызов". Это совместный проект Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. Фильм рассказывает историю о подвиге женщины-врача. Она должна за месяц подготовиться к полёту и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Это первый в мире художественный проект такого масштаба. Ещё недавно было сложно представить, что можно создать фильм в космосе, главными героями которого станут не только настоящие космонавты, но и актёры, прошедшие ускоренную подготовку.

Генеральным партнёром "Вызова" выступил "Тинькофф". По сюжету картины главная героиня, чтобы выручить маму, делает первый в мире денежный перевод через банковское приложение с орбиты на Землю.

Также во время съёмок фильма "Тинькофф" в честь своего 15-летия отправил в космос восемь пластиковых карт. Карты вместе со съёмочной группой провели 12 дней в невесомости на орбите и 17 октября 2021 года в 07:35:42 вернулись на Землю вместе со спускаемым аппаратом в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Авторы Валерия Мишина