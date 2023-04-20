Алюминиевые окна: В чём их преимущества и особенности 20 апреля, 16:15 Обложка © Shutterstock

Рынок окон в этом году ждёт продолжение "алюминиевой революции". В первую очередь за счёт экспансии частного домостроения. Частные потребители уже оценили все преимущества алюминиевых окон в массовом жилищном строительстве. Теперь хотят видеть аналогичное качество жизни и в ИЖС. В 2022 году алюминиевые конструкции уже заняли 21% оконного рынка России. Потребители оценили уникальные свойства этого продукта.

Помимо того что алюминиевые профильные системы позволяют создавать оконные конструкции с различными способами открывания и в широком диапазоне размеров, форм и моделей, они ещё отличаются высокой тепло- и шумоизоляцией.

Вне конкуренции ремонтопригодность алюминиевого профиля. Ведь такое окно собирают из разных деталей, которые соединяют уголками и винтами. Прочность конструкции невероятно высока, но её при необходимости можно легко разобрать, починить испорченную деталь или оперативно заменить отдельный элемент.

Алюминиевое окно устойчиво к механическим нагрузкам и повреждениям, ведь металлический профиль из современных сплавов сложно деформировать. К его преимуществам относятся долговечность (срок эксплуатации — более 50 лет), влагоустойчивость, пожаробезопасность (алюминий не горит), нулевая токсичность и гипоаллергенность, способность противостоять высоким ветровым нагрузкам и взломостойкость.

Проблемы и решения

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Возникает вопрос: почему только пятая часть новых окон, а не все 100% у нас алюминиевые? А потому, что стоимость у них чуть выше, чем у ПВХ-окон, а монтируют их чуть дольше. Хотя ещё несколько лет назад цена была в разы больше, а сроки монтажа занимали четыре-шесть месяцев (от заказа до установки). По сравнению с неделей для ПВХ-окон. Сейчас десять дней — уже не предел скорости.

Александр Волокитин из Алюминиевой ассоциации говорит, что процесс замещения ПВХ на алюминий в этом секторе — явление естественное, само по себе (без дополнительной поддержки развития отрасли) достаточно медленное. Причины он видит следующие. Во-первых, алюминий технологически сложнее и дольше красить, нежели делать ламинацию, как у ПВХ, что, впрочем, значительно более качественное и долговечное решение для финишной обработки профиля. Во-вторых, алюминиевый профиль более технологичен и имеет больший ассортимент решений, поэтому у алюминиевых светопрозрачных конструкций в разы больше номенклатура, нет такой же унификации, как у ПВХ. В-третьих, недостаточная автоматизация производственного процесса. На производстве алюминиевых окон по-прежнему много тонких операций с использованием ручного труда и контроля качества.

Алюминиевая ассоциация вместе с крупнейшими производителями алюминиевых конструкций при поддержке Фонда развития предпринимательства бьётся над решением этих вопросов. Так, сегодня создаются склады оперативной поставки алюминиевого профиля, в том числе уже окрашенного в популярные цвета алюминиевого профиля, внедряются технологии ускоренной окраски, автоматизации других производственных процессов, совершенствуется логистика и делаются серьёзные шаги по унификации. Волокитин обоснованно гордится тем, что в последнее время удалось сблизить, а в некоторых случаях уравнять стоимость алюминиевых и ПВХ-окон.

Теперь реальные цены стандартизированных ПВХ-окон и алюминиевых окон для массового жилищного строительства уже практически идентичны (при колоссальных потребительских преимуществах последних). Для окончательной победы алюминия необходимо создать у нас производство такого же уровня автоматизации, как на фабриках ПВХ-окон. По словам Александра Волокитина, сейчас ничего подобного нет ни в Европе, ни в США. А вот в Китае — при невероятных масштабах жилищного строительства — есть.

Сейчас специалисты организации работают над тем, как перенять эти технологии и создать масштабные потоковые производства. — Через два-три года такие фабрики в России появятся, — уверен Волокитин. — Задача есть, а решение будет. Стабильно растущий спрос на алюминиевые окна создаёт благоприятную среду для быстрого развития отрасли при нашей поддержке.

Авторы Валерия Мишина