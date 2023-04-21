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20 апреля, 22:15

Часть итальянских кормов для питомцев оказались фальсификатом

Россельхознадзор обнаружил фальсификат среди итальянских кормов для питомцев

Часть итальянских кормов премиум-сегмента для домашних животных в России оказались подделкой. Об этом заявили в пресс-службе выявившего этот факт Россельхознадзора.

"Ведомством вновь зафиксированы обнаружения в итальянских кормах незаявленных компонентов и ГМО, несмотря на неоднократные просьбы российской службы в адрес компетентного ведомства исправить недостатки в государственном и производственном контроле у изготовителей кормов для животных в Италии", — сообщает Россельхознадзор.

Факт фальсификации выяснился в результате инспекций, проведённых ведомством. Так, во влажном корме для кошек не были найдены заявленные в составе лосось и тунец. А в сухом холистическом корме для кошек, страдающих диабетом, была найдена ДНК кукурузы, которая в составе не заявлена. И это при том, что у кукурузы высокий гликемический индекс. В сухом корме для собак с чувствительным пищеварением был обнаружен только рис, а вот обещанной рыбы там не нашлось.

По данным ведомства, в этом году уже было десять случаев обнаружения ГМО в итальянской продукции. Также в некоторых кормах для домашних животных, привозимых из Евросоюза, были зафиксированы несоответствия заявленному на упаковке составу. В ведомстве подчеркнули, что из-за подобных нарушений ответственные владельцы, получая ложные сведения, не желая того, наносят вред своим питомцам.

Путин назвал глупостью ситуацию с импортными кормами для домашних животных

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Ранее Лайф писал, что просроченные продукты из магазинов и общепита предлагается отправлять на производство кормов для животных. Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) приступили к разработке такой программы в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".

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Россельхознадзор

Анатолий Симоненко
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