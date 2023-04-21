Страйк! Как банили российских ютуберов Почему YouTube уходит из России, теряет позиции среди российских блогеров и какие площадки получают развитие. 21 апреля, 17:27 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Rutube.ru, © VK / Дмитрий Пучков, © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

С 2022 года российские видеоблогеры на YouTube оказались под ударом. Тем, кто не касался политических вопросов в своих видео, ничего не угрожало, но вот люди, которые хотя бы упоминали о политической позиции, на своей шкуре узнали, что такое цензура.

В принципе, ничего невероятного в бане на YouTube не было и раньше. При этом проблемы касались не только россиян. Блокировки зачастую происходят в автоматическом режиме, и случалось, что YouTube, к примеру, блокировал трансляции исполнения классической музыки.

Одной из проблем сервиса была лёгкость блокировки контента. Жалоба на нарушение авторских прав подаётся легко, после чего автору прилетает страйк — предупреждение. Например, в 2018 году компания Apple добилась бана "Диамагнетика" блогера Арсения Петрова. Петров транслировал на канале презентацию новых смартфонов и получил запрет на прямые трансляции в течение нескольких месяцев: Apple сочла, что трансляция нарушает её авторские права.

Схожая история произошла с ведущим канала Pro Hi-Tech Ильёй Корнейчуком. Корнейчук сделал перевод трансляции для русскоязычной аудитории, и этого хватило для временного бана. Это не слишком вдохновляющие истории, но по крайней мере они объяснимы в логике борьбы за авторские права.

Поворот в политике YouTube

Всё изменилось с момента начала СВО — после 24 февраля 2022 года. Во-первых, платформа прошлась катком по всем блогерам, ориентированным на российскую аудиторию, запретив зарабатывать на просмотрах зрителей из РФ. Многие блогеры сообщили о полной демонетизации их каналов. Причём в ответ на жалобы "тытруба" честно отвечала, что причина — санкции.

Наиболее громкими оказались истории, когда YouTube полностью удалял каналы. Именно такой экзекуции подверглись блогер, писатель, переводчик и интервьюер Дмитрий Пучков (Гоблин), Стас Васильев (Ай Как Просто), дизайнер Артемий Лебедев и некоторые другие. Причём в ряде случаев каналы блокировались вообще без объяснения причин по очевидно надуманным поводам.

— На мой YouTube-канал напали ***еды и накидали незаконных страйков. Люди, которые создавали контент по моему заказу и за мой счёт, решили, что раз они с Украины, то они могут кидануть страйк. У YouTube довольно тупые правила, поэтому за три страйка он может закрыть канал, который ты вёл десять лет, стерев все ролики оптом, — негодовал Лебедев.

Характерно, что карающая десница настигала обычно людей, занявших пророссийскую позицию в конфликте на Украине. Если до 2022 года главной причиной бана становились обычно авторские права, то теперь причины банов стали политическими. Причины угадать немудрено. YouTube — это инструмент формирования общественного мнения, как и, к примеру, "Тикток". Аудитория крупнейших блогеров сравнима, а то и превосходит аудиторию телепередач. Поэтому цензура видеохостинга становится частью общей военной цензуры. Разумеется, YouTube вырезает и официальные каналы российских СМИ вроде необычайно раздражающего "Большого брата" RT — эти подверглись цензуре ещё до начала российской операции на Украине в рамках постепенного усиления давления.

"Алёна, блин!"

Зачистка продолжается. Так, на днях страйк получил канал "Алёна, блин! говорит" Алёны Жигаловой. Его тематика максимально далека от политики — канал посвящён шоубизу. Однако Жигалова 23 февраля совершила страшное — пригласила для интервью Олега Газманова, который поднял тему СВО и не только говорил об Отечестве, но и упомянул ЧВК "Вагнер". Ведущая даёт своим гостям выражать любую точку зрения, и темы о Родине не исключение. Этого оказалось достаточно для страйка, а затем и блока до 22 апреля. В итоге Алёна решила развивать свою группу в "ВКонтакте".

Кадр из шоу "Алёна, блин". Фото © VK / Super.ru

Чего-то такого следовало ожидать. Так или иначе, люди будут записывать видео на тех платформах, на которых могут это делать. Ситуация для околополитического сегмента русского YouTube в течение нескольких лет сползала от плохого к худшему. Если поначалу положение нашего сектора не отличалось от других, то с началом СВО YouTube начал уничтожать каналы с недостаточно "политически верной" в западном понимании повесткой. Платформа вовсю пользуется своим правом ничего не объяснять и просто веером отстреливает неугодных авторов, которым остаётся только догадываться, в чём конкретно они виноваты. Идея запретить YouTube полностью, безусловно, нехороша, однако фактически мы оказываемся в ситуации, когда российские блогеры и так вынуждены искать новые платформы.

Живое слово прорвётся всегда. Вопрос только где. Для российской блогосферы и журналистов существует два основных направления миграции: Рутуб и "ВКонтакте". Поэтому они сейчас находятся в поиске и в процессе тестирования своих потребностей. И, естественно, самые долгоживущие и развитые проекты вроде "ВКонтакте" уже доказали своё преимущество.

Авторы Евгений Норин