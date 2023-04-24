Дача от мала до велика: LIFE собрал подборки активностей для всей семьи 24 апреля, 13:00 Обложка © Shutterstock

На улице постепенно теплеет. Не за горами лето, до майских праздников остались считаные дни. И если кто-то из нас уже активно интересуется, в каком городском парке можно жарить шашлыки, то другие от этой проблемы далеки. Речь идёт о настоящих счастливчиках — обладателях собственной дачи. А ещё о тех, кто арендует загородный дом или собирается в гости за город.

Но кое-что перед поездкой на дачу продумать всё-таки стоит. Ведь дача — это шанс отдохнуть от города, а ещё настоящий семейный тимбилдинг, когда родственники могут собраться у костра и поговорить по душам. Круто провести время можно, конечно, и порознь: дети устроят чемпионский заплыв в бассейне, родители уйдут на прогулку в лес, бабушка вырастит базилик, а дедушка отправится на рыбалку. А ещё есть вариант позвать гостей и организовать вечеринку!

Распланировать отдых и продумать всё наперёд бывает непросто. И LIFE как раз нашёл гайд-подборки дачных активностей от "Яндекс.Маркета" для каждого члена семьи.

Мы уверены: провести майские праздники и лето по-настоящему здорово может каждый. Ведь дача — это для всех!

Авторы Валерия Мишина