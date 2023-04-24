Как заставить коммунальщиков вернуть деньги за неправильный расчёт ЖКУ Многие даже не знают, что коммунальщики в случае ошибочного начисления обязаны не только выполнить перерасчёт, но и уплатить штраф в размере 50% от суммы незаконных требований. 23 апреля, 23:40 Собственники и наниматели квартир могут оштрафовать свою управляющую компанию за неправильную платёжку. Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

Только за прошлый год тарифы на жилищные и коммунальные услуги в России поднимали дважды, и это сильно ударило по бюджету добропорядочных граждан, которые стали более внимательно изучать платёжные документы, ежемесячно получаемые от своих управляющих компаний (ТСЖ или кооперативов). И вот тут обнаружилось, что управляйки нередко допускают ошибки в расчёте платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества либо за коммунальные услуги (воду, электроэнергию, тепло и т.д.). При этом ошибки в расчётах почему-то, как правило, не в пользу собственников недвижимости. Как в таких случаях отстоять свои права и наказать нерадивых управленцев?

Как узнать, что платежи завышены

Существует два типа ошибок, которые любят допускать некоторые управляющие компании (УК), не забыв потребовать за них плату с владельцев недвижимости.

Во-первых, так называемые мнимые ошибки УК. К ним стоит отнести случаи, когда начисляют плату за запирающее устройство в подъезде, которое не установлено; или требуют оплатить общедомовую горячую воду, хотя у уборщицы из крана течёт только холодная; или если в квитанциях появляется строчка оплаты шлагбаума, хотя жильцы такую услугу не утверждали, и другие.

Логично, что хозяин недвижимости не должен оплачивать те услуги, которыми не пользуется, но некоторые компании-управляйки рассчитывают на невнимательность жильцов либо на нежелание собственников квартир затевать разбирательство из-за небольших сумм.

Во-вторых, расчётные ошибки. К этим относят случаи, например, когда УК начисляет плату за отопление или освещение подъездов по нормативам, хотя установлены общедомовые счётчики; или расчёт был выполнен с завышенной площади; или управленцы установили, что принимают оплату не как указано в законе — до 10-го числа следующего месяца, а только до 1-го числа, потому что так им удобно, а за десять дней начисляют незаконные пени.

В этих случаях доказать, что УК ошиблась в своих расчётах, намного сложнее, так как управляйка обычно просто отказывается давать какие-либо письменные пояснения, отсылая жалобщиков в суд, и это не просто их фигура речи, а прагматичный расчёт. Он связан с порядком рассмотрения жалоб, который напрямую влияет на сумму возможных компенсационных выплат.

Когда можно штрафовать УК в свою пользу

Предположим, владелец недвижимости заметил ошибку в квитанции, точно зная, в чём она заключается (допустим, рассчитали не по тому тарифу, не по той формуле или не с той площади и т.д.), и обращается с претензией в УК, а там получает совет сразу жаловаться в жилинспекцию или суд. Даже в порыве эмоций следовать такому совету не стоит, так как есть риск не получить ничего. Дело в том, что если речь идёт о коммунальных услугах, то в суде потребительский штраф истребовать возможно, только если до этого к исполнителю (то есть к УК) отправлено письменное обращение с указанием ФИО потребителя, даты и места рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных и ИНН (это указано в Правилах предоставления коммунальных услуг).

— Собственники и наниматели квартир могут влиять на управляющую компанию через штрафы. Сейчас это стало очень актуально в связи со множественными ошибками. Практика штрафов должна заставить УК предоставлять услуги качественно и безопасно, — заявила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

Что надо делать, чтобы взыскать с УК штраф

Владельцы квартир вправе перепроверять начисления коммунальщиков по своим приборам учёта. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Порядок действий прост. Первое: в УК надо подать обращение лично в письменном виде (получив отметку о входящем письме) либо через почту с уведомлением. В своём заявлении надо указать на ошибку и потребовать произвести перерасчёт за все периоды, когда в платёжках были неправильные начисления, и заявить о штрафе в свою пользу в размере 50% превышения. Обязательно надо сослаться на статьи Жилищного кодекса (ст. 156, 157) и указать свои полные данные.

Второе: надо ждать 30 дней. За это время УК обязана разобраться с вашей претензией и прислать официальный ответ на бумаге. Либо она признает ошибку и заплатит штраф, либо объяснит, что всё правильно, и откажется платить, либо ничего не ответит, что для вас тоже неплохо.

Третье: если управляющая компания прислала необоснованный отказ или просто не ответила — время подавать жалобу в жилинспекцию. Сделать это можно через портал госуслуг. Как правило, при наличии оснований эта надзорная инстанция быстро даёт ответ и обязывает УК сделать перерасчёт и уплатить штраф.

— Если вы обнаружили ошибку в платёжке, то можете не просто отстоять свои права, но и получить компенсацию в размере 50% от той суммы, которая была начислена сверх положенной, это предусмотрено пунктом 6 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, — подтверждает Петр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners. — Обычно эти деньги не выплачиваются наличными, а идут в счёт следующих коммунальных платежей.

Граждане вправе требовать сверку и перерасчёт по оплате коммунальных услуг. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин Приходилось ли вам требовать пересчёта платежей? 0 Да, сверку провели, неправильные платежи зачтены Да, просто прислали другую платёжку Ошибки УК были, но на небольшие суммы, разбираться не хотелось У меня автоплатёж, поэтому я ошибки УК не фиксирую

Авторы Максим Греков