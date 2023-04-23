Историк раскрыл главную опасность роботов для человечества
Историк Харари объяснил, почему искусственный интеллект угрожает демократии
Человечество должно остановить разработку искусственного интеллекта (ИИ), который представляет особенную опасность для демократических стран. Об этом заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.
"Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдёт в руки искусственного интеллекта, демократии конец", — сказал он в беседе с британским изданием Daily Telegraph.
Историк отметил, что ИИ может автономно работать, создавать уникальный контент и помогает манипулировать общественным сознанием. Всё это угрожает господству человека на планете. Эксперт даже подписал открытое письмо вместе с бизнесменом Илоном Маском с призывом ввести мораторий на подобные технологии, в том числе на ChatGPT.
К рискам искусственного интеллекта он отнёс потерю жителями городов рабочих мест, что приведёт к обесцениванию человеческой жизни, ведь "экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными". А главное, ИИ может оказаться в руках диктаторов, тогда всё закончится катастрофой.
Напомним, в конце марта 2023 года было опубликовано открытое письмо учёных, которые занимаются темой искусственного интеллекта. Его подписали в том числе глава SpaceX Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и сотрудники ведущих мировых университетов. В документе содержалось требование как минимум на шесть месяцев остановить обучение всех систем искусственного интеллекта мощностью выше GPT-4.
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