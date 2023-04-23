Историк раскрыл главную опасность роботов для человечества

Человечество должно остановить разработку искусственного интеллекта (ИИ), который представляет особенную опасность для демократических стран. Об этом заявил израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.

"Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдёт в руки искусственного интеллекта, демократии конец", — сказал он в беседе с британским изданием Daily Telegraph.

Историк отметил, что ИИ может автономно работать, создавать уникальный контент и помогает манипулировать общественным сознанием. Всё это угрожает господству человека на планете. Эксперт даже подписал открытое письмо вместе с бизнесменом Илоном Маском с призывом ввести мораторий на подобные технологии, в том числе на ChatGPT.

К рискам искусственного интеллекта он отнёс потерю жителями городов рабочих мест, что приведёт к обесцениванию человеческой жизни, ведь "экономическая система будет считать миллионы людей совершенно бесполезными". А главное, ИИ может оказаться в руках диктаторов, тогда всё закончится катастрофой.