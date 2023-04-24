5 вредных действий, которые отпугивают счастье и удачу и вы делаете каждый день

Казалось бы, живёте, ходите на работу, проводите время с семьёй, общаетесь с друзьями и коллегами. Но почему конкретно вам может не вести, когда у окружающих всё получается? Возможно, вы больше остальных используете эти вредные действия с негативной энергетикой. Расскажем о них подробнее.

Вы используете слова-паразиты

Как стать счастливым и успешным, изменив собственное мышление. Фото © Shutterstock

Речь – это прямое отражение наших мыслей и намерений. И говорящее название ненужных в ней слов говорит само за себя. Запинки, мат, ненужные слова-прилипалы очерняют всё, что вы говорите, и транслируют негативную энергетику. Поэтому у вас может и совсем пропасть удача из жизни. Прислушайтесь к речи своих "везучих" друзей и сравните со своей.

Задаёте банальные и скучные вопросы

И снова про разговоры. С помощью слов вы транслируете вселенной свои желания, порой даже не осознавая этого. Разве может удача повернуться лицом к человеку, который изо дня в день задаёт одни и те же вопросы, говорит теми же фразами? Есть множество вариантов, как завязать разговор с человеком, не задавая ему банальное "как дела?". Сформулируйте вопрос так, чтобы ответить на него собеседник точно не смог односложно.

Не хотите работать над собой

Вредные привычки, разрушающие жизнь человека. Фото © Freepik / yanalya

Счастье и удача никогда не придут к человеку, кто не прикладывает усилий, чтобы жить хорошо. И даже отвернутся от тех личностей, которые показушно демонстрируют слабость окружающим: словами и языком тела. Да, так жить, может быть, проще: люди половину делают за такую персону, ведь понимают, что проку от человека будет ноль. Но таким поведением индивид сам себя лишает счастья и удачи.

Вы боитесь трудностей

Чаще всего это причина отсутствия личностного роста — человек не слишком уверен в себе, поэтому боится трудностей и будущих ошибок. Проще сидеть на попе ровно и ничего не делать. Да, так можно уберечь себя от всяческих рисков. Но с подобной тактикой никогда и счастливым не стать, ведь для вселенной такой человек останется незамеченным.

Вы ждёте спасения

Какие слова и действия отпугивают удачу. Фото © Freepik

Очень часто люди мечтательно ждут какую-то конкретную личность, кто придёт в их жизнь, возьмёт за руку и окружит благами, успехом, любовью и деньгами. К сожалению, если такие благородные люди и существуют, то без упорной работы с ними не пересечься. Вы не полюбите себя больше из-за тёплых чувств другого человека, так же как и не станете успешно работать на высокой должности, куда посадят.