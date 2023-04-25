Антонов: США не дали дипломатам России возложить венки к табличке "Дух Эльбы"

Второй год подряд американская сторона не пускает российских дипломатов к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище для возложения венков. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такое отношение оскорбительно.

"Нам всё труднее достучаться до официального Вашингтона относительно важности сохранения памяти и совместной работы по увековечению героев тех времен", — указал Антонов в распространённом диппредставительством РФ письменном комментарии по случаю 78-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе.

Антонов также отметил, что в прошлом декабре российским дипломатам не разрешили посетить Национальное кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже, где захоронены советские лётчики, погибшие в 1942–1945 годах при перегоне самолётов из США в СССР по трассе Аляска – Сибирь.

"Сегодняшняя историческая дата для нас святая. Мы освободили Европу от фашистской скверны. Агрессор тогда был побеждён. Благодаря совместным усилиям при решающей роли Красной армии мы разгромили врага. Низкий поклон и глубокая благодарность всем участникам антигитлеровской коалиции, сражавшимся за свободу и мирное будущее на нашей планете!" — подчеркнул российский посол.